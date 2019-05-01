Проблемы городского пространства: вандалы и мягкие игрушки

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Городская программа Нарвы по частичному возмещению затрат КТ на ремонт фасадов хорошо работает и приносит свои плоды. Следующим шагом может стать благоустройство дворов. Каких ошибок следует избегать, а на что обратить внимание?

Активность жителей ул. Коолипыйк в благоустройстве домов и дворов может стать отличным примером для горожан других районов, считает городской художник. Фото: Анна Белошеева

Район Коолипыйк: прорыв для Нарвы

На состоявшемся в понедельник инфочасе городской художник Денис Полубояров (на фото) подвел некоторые итоги за год по теме оформления фасадов многоэтажных домов:

Фото: Виталий Школа

- Могу сказать, что у нас в этой сфере все хорошо. Городская программа по частичному возмещению затрат КТ (от 20 до 50% в зависимости от месторасположения дома и исторической ценности объекта) стимулирует и помогает товариществам. Замечу, что горожане стали профессионально подходить к вопросам ремонта. В качестве примера хочу привести целый район двухэтажных домов сталинской эпохи на ул. Коолипыйк. Благодаря стараниям и активности его немногочисленных жителей эта часть города становится примером того, как можно и нужно заниматься благоустройством. Жители поэтапно приводят в порядок не только отдельные дома, но и зеленые зоны, внутренние пространства дворов. На мой взгляд, это прорыв для Нарвы. Результат виден: можно сказать, что в город «возвращается» красивый и необычный архитектурный объект, что важно для всех горожан.

Ещё одним позитивным примером стало начало реновации дома № 17 по ул. Пушкина сталинской постройки с украшениями по фасаду. К слову, по мнению специалистов, на этой улице порядка 70% фасадов домов требуют срочного ремонта.

Художники от слова «худо»

По словам городского художника, очень большая работа проведена на улицах Кангеласте и Даумана: многие КТ не просто провели ремонт и благоустройство, но сделали это со вкусом, используя интересные цветовые решения для фасадов. К сожалению, некоторые вновь отремонтированные фасады домов уже испорчены рисунками и надписями.

- Здесь мы сталкиваемся с одной из самых больших проблем нашего города – подростковым вандализмом. Мы должны понять, что это делают наши дети, а не инопланетяне и не засланные казачки, - говорит Полубояров и предлагает взрослым уделять молодым горожанам больше времени, объяснять им правила пользования достоянием города и прививать уважительное отношение к частной собственности.

- Если у некоторых жителей города возникает желание разрисовать стену, то мы в городской управе всегда готовы их выслушать, помочь найти подходящую стену, а иногда – даже и найти бюджет на эту деятельность – заметил Полубояров.

Вандализму уже подверглись и скамейки в недавно созданном парке EV100, вандалы постоянно ломают автобусные павильоны, портят другое городское имущество. В результате вместо того, чтобы заниматься вопросами эстетики городского пространства, создавать красоту, городские власти вынуждены закупать городскую мебель с антивандальной функцией и постоянно заниматься ремонтом, тратя на это значительные средства из городского бюджета.

Мягким игрушкам не место на улицах

Благоустройством городского пространства занимаются и квартирные товарищества, что не может не радовать, заметил городской художник.

Начала работать новая программа софинансирования «Новая жизнь твоего двора» Однако рейд по нарвским улицам выявил некоторые проблемы: КТ опять активно используют старые покрышки на зеленых зонах, также появилась мода на украшение дворов и зеленых пространств мягкими меховыми игрушками.

- Не буду называть сегодня адреса, но делать так – просто опасно. В нашем климате после нескольких дождей мягкая игрушка потеряет свой привлекательный вид и будет просто полна грязи и бактерий от уличных животных. Маленькому ребенку трудно объяснить, почему нельзя брать в руки такую игрушку. Такое «украшение» двора становится разносчиком заразы, - подчеркнул Полубояров.

Он сообщил, что городские власти планируют вносить изменения в городские порядки по поводу материалов, пригодных к использованию в городской среде. Это вопрос не только эстетики, но и экологии, заметил он. За консультацией всегда можно обратиться непосредственно к городскому художнику (тел. 3599112).

На уровне глаз

Благоустройство — это не только клумбы и газоны. Представитель Экологического круглого стола Нарвы Владимир Наумов напоминает, что не стоит забывать и про уровень первого этажа – пространство, которое находится на уровне наших глаз.

- Во многих европейских городах принято украшать окна и балконы первых (и не только) этажей цветами. В нашем довольно сером климате сезонное использование красивых горшков и пышной растительности может создавать хорошее настроение у людей. С точки зрения психологии, человек чувствует и ведет себя совсем по-другому, когда он видит красоту, а не обшарпанные стены.

Софья Боборенко







