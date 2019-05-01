+ Галерея. Пушкину на день рождения подарили цилиндр и подсвечник

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Площадка перед бюстом Александра Пушкина к 220-летию великого поэта обрела художественную цельность и некое соответствие исторической эпохе.

На скамье Александр Сергеевич оставил цилиндр и книгу с пером, у пьедестала появился фигурный подсвечник.

Все это произошло по инициативе депутата горсобрания Ларисы Олениной, идею проработали городской художники Денис Полубояров и мастер-кузнец Андрей Матвеенков, воплотили же ее в металл золотые руки кузнеца.

Торжественное открытие новой городской художественной композиции состоялось в день юбилея «солнца русской поэзии», 6 июня.

Виталий Школа

Фото: Виталий Школа



