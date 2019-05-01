«Пыксит» подкрался незаметно?

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Крупный промышленный регион Эстонии – Ида-Вирумаа оказался на грани социальной катастрофы. Энергетический концерн «Ээсти Энергия», в который входят электростанции и сланцедобывающие предприятия, принял решение отправить в принудительные отпуска 1300 работников. И нет гарантии, что они вернутся на свои рабочие места.

Новая электростанция в Аувере, работающая по современной природосберегающей технологии.

Причину такого решения назвали правительство страны, руководители отрасли. По их словам, к жестким мерам принудила ситуация на рынке электроэнергии, высокая цена на выбросы углекислого газа и большой объем дешевой электроэнергии, поступающей из России.

Год назад по Эстонии начало ходить словечко «Пыксит». На манер английского брексита это слово означало выход Эстонии под давлением Евросоюза из сланцевой энергетики. (Põlevkivi по-эстонски – сланец, отсюда и Põksit). Но руководители сланцедобывающих и энергетических предприятий в течение года излучали оптимизм: мол, все эти опасения напрасны.

Руководитель Нарвскх электростанций Март Проос

Так в сентябре прошлого года на церемонии открытия новой электростанции в Аувере, отвечая на вопрос журналиста – не грозит ли энергетикам этот самый Põksit, руководитель предприятия Enefit Energiatootmine, в которое входят старые, а теперь и открывшаяся новая электростанции, Март Проос заявил:

- Я считаю, что сланцевая энергетика еще многие и многие годы будет существовать в Эстонии. Наша новая станция Аувере проектировалась, как минимум, на 40 лет. Но она может прослужить и дольше.

Года не прошло, как оптимистический тон капитанов эстонского топливно-энергетического комплекса сменился. Нечего уже говорить о том, что творится с простыми рабочими – шахтерами и энергетиками. И без того с начала года с предприятий «Ээсти Энергия» было сокращено 400 человек. А теперь 1300 работников могут отправиться в принудительный отпуск, и нет гарантии, что они вернутся на работу.

Руководитель нарвского Энергопрофсоюза Александр Зайцев заявил СМИ, что люди, потерявшие, даже временно, работу, у которых взяты кредиты, не будут сидеть дома: они найдут себе другие рабочие места, в том числе, и за пределами Эстонии.

Новая(слева) и старая нарвские электростанции.

Не трудно представить себе, какой катаклизм ожидает северо-восток Эстонии – регион с самой высокой безработицей, где, кстати сказать, компактно проживает русскоязычное население страны. Кое-кто уже предрекает возвращение 90-х, когда Ида-Вирумаа поразил разгул преступности. Это и пересмотр бюджетов местных самоуправлений, которые, безусловно, пострадают при всплеске безработицы, и массовый отток населения. Не удивительно, что у многих здесь замечается «чемоданное» настроение.

Что случилось с эстонской экономикой?

На этот вопрос журналист попросил ответить авторитетного эстонского ученого – доктора экономических наук Ханона Барабанера.

Доктор экономических наук Ханон Брабанер

- Эстонская экономика, на мой взгляд, фактически не развивается. Она долгое время рассчитывала на то, что кто-то что-то даст. Но такая ситуация к хорошему не приводит. Необходимо развивать производительные силы, производство, а не рассчитывать только на сферу услуг, потому что она – вторична. Первично, все-таки, производство, которым, на мой взгляд, не занимались. Идея о том, что Эстония станет страной услуг, как якобы Швейцария и Люксембург, не состоятельна. В Люксембурге и Швейцарии чрезвычайно развитая промышленность, в том числе, и машиностроение. Поэтому необходима разработка научно обоснованной программы развития страны. Прошел почти год с тех пор, как мы с академиком Михаилом Бронштейном передали премьер-министру Эстонии Юри Ратасу документ, в котором содержался целый ряд предложений по развитию экономики Эстонии. А происходящее сегодня говорит о том, что в стране об экономической программе и речи не идет.

- А о чем же идет речь?

- О том, где взять денежку, а не о том, как эту денежку произвести. Вот что я могу сказать. И это не брюзжание старого экономиста, это взгляд человека, который занимается экономикой более шестидесяти лет.

- Доктор, попроще объясните «больному», что его довело до такого состояния.

- Произошло то, что если у нас не развивается производительная сила, то начинается проедание всего того, что есть, начинаются поиски внешних поступлений, которые опять-таки идут не на развитее производства, а на проедание. Нам же, в таком случае, остается пожелать правительству приятного аппетита.

- Энергетика-то почему пострадала?

- Сланцевая энергетика считается грязной. Эстония начала покупать чистую энергию. Но, когда мы сами производим электроэнергию, мы платим себе же – за свои ресурсы, свою рабочую силу. Когда же мы покупаем электроэнергию на стороне, нам, чтобы ее купить, надо на чем-то заработать.

Сланцевый разрез «Нарва».

Глава кабинета министров Эстонии Юри Ратас во вторник так прокомментировал ситуацию Первому Балтийскому каналу телевидения:

- Сейчас мы должны действовать, исходя из имеющихся у Эстонии возможностей: например, имеющиеся энергоблоки могли бы стать компенсирующими станциями, на которых производится компенсирующая энергия, что сокращает расходы государства. Также у нас есть возможность идти в сторону создания завода по рафинированию сланца. И это план сотрудничества частного сектора и «Ээсти энергия». Но все это – решения, требующие нескольких лет.

Евгений Капов

Фото: Евгений Капов