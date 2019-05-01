План по «спасению» нарвских гимназий провалился

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Эстонский парламентарий от Нарвы Михаил Стальнухин, недовольный осуществляемым планом реорганизации школьной сети в Нарве, в прошлый четверг предложил коллегам - депутатам Нарвского городского собрания изменить соглашение между Министерством образования Эстонии и городом Нарвой, заключенное в марте прошлого года.

Михаил Стальнухин призвал депутатов бороться за русские школы в Нарве.

Напомним, что итогом работы по этому соглашению должно стать открытие в Нарве в 2022/2023 учебном году новой государственной гимназии с современным зданием и инновативным подходом к обучению.

Сославшись на разговор с министром образования Майлис Репс, выступивший докладчиком по вопросу Михаил Стальнухин доложил собравшимся, что задекларированное в соглашении условие о закрытии муниципальных гимназий, необходимое для открытия госгимназии, как оказалось, вовсе не являлось обязательным со стороны министерства, а было продиктовано исключительно пожеланием города. На самом же деле, сказал Стальнухин, вопрос о том, кто же хотел закрыть 5 гимназий и оставить без работы учителей, а также без среднего образования учащихся, является «лирикой». У него самого на этот счет даже возникала версия, что этого хотели директора гимназий. Однако это предположение было развеяно на прошедшем 17 мая совещании директоров нарвских школ, где никакая из таковых не высказала пожелания по собственной воле отказаться от своей гимназической ступени, которая важна для поддержания высокого уровня образования.

Михаил Стальнухин:

- 27 мая я объяснил своим коллегам в Рийгикогу, в том числе и министру образования, что Нарвское городское собрание будет обсуждать этот вопрос и мне нужно иметь формальное предложение от министерства. Вчера вечером (среда накануне сессии горсобрания, прошедшей 30 мая — прим. ред.) я его получил. Это предложение также было отослано в мэрию и Нарвское горсобрание.

Идеальный вариант?

Комментируя это предложение, Стальнухин пояснил, что не все учащиеся гимназической ступени муниципальных гимназий будут переведены и зачислены в список учащихся госгимназии, а только Эстонской гимназии, Кесклиннаской гимназии, по соседству с которой вырастет здание госгимназии и которая станет основной школой, и Ваналиннаской государственной школы. Остальные гимназии, выходит, можно сохранить, с условием, что город установит «порог» для открытия класс-комплекта в 10-м классе количеством минимум 30 учащихся. Таким образом, по подсчетам Стальнухина, в Нарве могли бы остаться 4 гимназии, где обучение можно будет продолжить частично на родном языке.

«Чтобы этого добиться, - убеждал Михаил горсобрание, - необходимо собрать рабочую группу и провести дополнительное совещание с целью внести более конкретные поправки в существующее соглашение и выйти со своими новыми предложениями к Министерству образования. Тогда к осени мы могли бы эти проблемы решить. В результате: строится новая гимназия, сохранятся муниципальные гимназии, а у детей появятся разные возможности получить среднее образование. Это можно будет сделать или только на эстонском языке, или в системе 60/40, или в группах языкового погружения, которые, скорее всего, сохранятся в госгимназии, куда придут из таких же классов выпускники Ваналиннаской государственной школы».

Но этот идеальный, на взгляд Михаила Стальнухина, вариант, при котором количество учебных мест в госгимназии сокращается с 900 до 600, а город получает инвестиции и вместе с ними - современное здание гимназии, не был поддержан депутатами Нарвского городского собрания. Они отказались принимать предложенный проект решения в первом чтении, чтобы впоследствии подготовить необходимые поправки. Не подействовала даже предпринятая Михаилом маленькая манипуляция, заключавшаяся в попытке предсказать «черный сценарий» развития этого вопроса и возложить за него вину на кого-то, «сознательно желающего, чтобы у нарвских школьников не было возможности получить гимназическое образование».

Что же именно насторожило или вызвало недоверие коллег-депутатов?

Не обман, а торговля

Первая же мысль, адресованная депутатом Юрием Раудом к докладчику, содержала подозрение в возможном обмане.

Юрий Рауд:

- В соглашении предусматривалось, что в муниципальных гимназиях останется 20 процентов учеников, теперь выходит, что их может остаться больше. Получается, на момент переговоров нас кто-то обманывал, говоря что не будет гимназического звена в других муниципальных школах, или это вас, Михаил, сейчас обманывают?

На это Михаил Стальнухин отвечал, что под этими 20 процентами, значащимися в соглашении, подразумевалась (и разъяснение этого вопроса он получил от министра образования на заседании фракции в Рийгикогу) Эстонская гимназия, которая, как и Школа для взрослых, в Нарве не будет закрыта ни при каких условиях. Что же касается «обмана», то Михаил предпочел употребить другое определение.

Михаил Стальнухин:

- Я предположу, что речь, скорее всего, тут идет о торговле. Есть интересы города, и их надо было отстаивать. Насколько мне известно, в Нарве этого не делал никто. Предпочли говорить, что по-другому невозможно. Чаще всего переговоры ведут канцлеры, и отвечать за все, что ими говорится в ходе переговоров, министр не может.

Выраженное было депутатом Владимиром Бутузов сомнение в искренности намерений Минобра (почему оно делает исключение для Нарвы, если недавно та же Майлис Репс заявила, что обучение в госгимназии Кохтла-Ярве будет вестись только на эстонском языке?) Михаил Стальнухин опроверг, назвав предложение министра «открытым» и «честным».

Депутата Алексея Мяги, в свою очередь, смутил выбор названий гимназий, включенных в предварительный вариант проекта решения, по которому гимназисты города с 2022 года смогут учиться в одной из трех - государственной, Эстонской или Пяхклимяэской гимназии. Почему, спрашивал Мяги, выбор пал на Пяхклимяэскую гимназию? На этот вопрос Стальнухин отвечал, что поданный им в горсобрание проект, названий гимназий не содержал, и к выбору этих названий он лично отношения не имеет. А если кого-то интересует его мнение, то он как раз внес бы в проект те гимназии, которые не пользуются столь высоким рейтингом, как Пяхклимяэская гимназия или Языковой лицей, чтобы получить образование смог каждый гимназист.

Заместитель председателя Нарвского горсобрания Елена Пахомова сказала, что никто из депутатов не против того, чтобы министерство разрешило оставить больше гимназий, чем планировалось ранее.

Елена Пахомова:

- Только где в этом предложении, которое поступило только 29 мая, написано, что министерство согласно оставить все гимназии? Когда увидим, что это будет прописано четко и ясно, тогда мы можем сказать, что нам предложили оставить столько-то гимназий и мы на это согласны.

Пока же, отметила Пахомова, даже присланное предложение, а именно его пункт об отчуждении движимого имущества гимназической ступени на нужды госгимназии, подтверждает, что все муниципальные гимназии будут реорганизованы, а останутся только основные школы.

Не вопрос, а «провокация»

Депутат Юрий Рауд также высказал вслух сомнение в том, что получение инвестиций на строительство новой гимназии при новых условиях может стать явью. И предложил посмотреть на договор со стороны министерства.

Юрий Рауд:

- Оно-то ради чего инвестирует? И эта цифра в соглашении - 20 процентов (число гимназистов, которые смогут обучаться в муниципальных гимназиях — прим.ред.) - была условием для того, чтобы эти инвестиции не пропали. Этим условием государство обеспечивает себе постоянное количество гимназистов. Поэтому странно, что министр в своем предложении говорит, что, если вы не соберете 30 человек, то они пойдут в госгимназию, а если соберете, то они останутся у вас в гимназическом звене. Как можно давать городу такую возможность: оставить всех учеников в существующих гимназиях и никого не получить в государственную?

Не поверила в то, что государство готово вложить деньги в школу, которая, возможно, будет стоять полупустой, и другой зампредседателя горсобрания - Лариса Оленина. Она назвала вопрос, выдвинутый на заседание, не просто неподготовленным, но даже провокационным по отношению к депутатам, городу, местным чиновникам, Министерству образвания и лично министру Майлис Репс. Итогом такого подхода к вопросу о госгимназии в Нарве, по ее мнению, может стать ситуация, при которой новая гимназия в Нарве так и не будет построена, а нашим гимназистам в будущем придется ездить учиться в гимназии соседних городов. В то время как госгимназия нужна здесь в Нарве, поскольку владение эстонским языком наших выпускников оставляет желать лучшего, а учиться в эстонских университетах на родном языке русскоязычным ученикам сегодня уже негде.

Михаил Стальнухин отозвал свой вопрос, пообещав к нему вернуться.

История вопроса По соглашению между Министерством образования и науки и городом Нарвой, подписанному 11 апреля 2018 года, министерство учреждает в Нарве гимназию на 900 учебных мест (согласно последним данным, на 720). Гимназия открывает свои двери для первых учеников 1 сентября 2022 года. В ней должно обучаться не менее 80 процентов обучающихся в стационарной форме гимназистов. К сентябрю 2020 года город Нарва обязуется реорганизовать общеобразовательные школы, изменив их форму деятельности в основную школу. Сегодня в Нарве работают пять муниципальных общеобразовательных школ, где обучение помимо прочего происходит в гимназической стационарной учебной форме: Кесклиннаская гимназия, Кренгольмская гимназия, Пяхклимяэская гимназия, Солдинаская гимназия и Языковой лицей. Предполагалось, что одна из этих школ сможет сохранить гимназическое звено. Вопрос о конкретном названии такой школы до сих пор остается открытым.





Наталья Соболева

Фото: Наталья Соболева



