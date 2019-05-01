Топоним «NARVA» возродили к жизни. И это сделал не город

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Во вторник, 4 июня, на Петровской площади с помощью крана после восстановления была водружена на свое место буквенная инсталляция Narva, подаренная ранее городу предпринимателем Александром Брокком и депутатом Владимиром Бутузовым, ставшими инициаторами появления этого знака.

Топоним «NARVA» занял свое привычное место в сквере на Петровской площади. Фото: Александр Брокк

Напомним, что ремонтом топонима, изуродованного этой зимой неизвестными вандалами, собирался заниматься город. Как бы то ни было, означенный ремонт осуществил на собственные средства директор кожзавода и руководитель промпарка Intec-Nakro Александр Брокк. Для этого ему пришлось не только оплатить работу, связанную с ремонтом композиции, но и заказать транспорт для ее доставки в Санкт-Петербург и обратно, найти подходящий ангар и оплатить его аренду, а по завершении ремонта перевезти знак в Нарву, куда был приглашен и специалист из Санкт-Петербурга. Оплату его труда, как и командировочные, и проживание в нашем городе, тоже оплатил Александр Брокк из личных средств.

В итоге восстановление топонима обошлось господину Брокку дороже той суммы, которую город планировал потратить на его ремонт: в декабре прошлого года Алексей Евграфов, тогда ещё вице-мэр, называл ее размер - 2-2,7 тысячи евро.

Александр Брокк рассказал нашему изданию, что от первоначального плана заделать в инсталляции только проломы пришлось отказаться: при тщательном осмотре скульптуры на ней были обнаружены многочисленные боковые трещины. По всей видимости, кто-то яростно избивал знак ногами. Поэтому пришлось снимать пленку по периметру всего сооружения, заделывать пробоины и при помощи сварки устанавливать на композиции так называемые ребра жесткости. После этого всю конструкцию стянули немецким пластиком сантиметровой толщины, который в свою очередь сплавили со сверхпрочной пленкой торжественно-белого цвета.

Александр Брокк:

- Белый цвет изначально был выбран для того, чтобы знак был нарядным и заметным в любое время года. А сейчас в него к тому же встроена подстветка, так что проезжающие через наш город путешественники смогут увидеть название «Нарва» даже темной ночью.

Как же сохранить скульптуру от возможных нападений в будущем?

Александр Брокк:

- Я предупредил мэра, что впредь больше не буду заниматься ее починкой. Попросил поставить у знака видеокамеру.

К слову, топоним «Narva» мог занять свое место раньше, к Дням города, но предвидя массовые гуляния на площади, обильно «политые» пивом, устанавливать к празднику его не стали.

Чувствуется, что в этот знак, как и в памятник Паулю Кересу, Александр Брокк вложил не только финансы (изначально он был сооружен на средства восьми жертвователей), но и душу. Неудивительно поэтому, что и от горожан, которым адресуется этот подарок, предприниматель ожидает отношения к нему если не благоговейного, то как минимум бережного.

Наталья Соболева

Фото: Александр Брокк