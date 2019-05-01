Топоним «NARVA» возродили к жизни. И это сделал не город

Город / Среда обитанияТопоним «NARVA» возродили к жизни. И это сделал не город
Дата публикации: Сегодня, 10:39 Просмотрено: 145
Во вторник, 4 июня, на Петровской площади с помощью крана после восстановления была водружена на свое место буквенная инсталляция Narva, подаренная ранее городу предпринимателем Александром Брокком и депутатом Владимиром Бутузовым, ставшими инициаторами появления этого знака.
Напомним, что ремонтом топонима, изуродованного этой зимой неизвестными вандалами, собирался заниматься город. Как бы то ни было, означенный ремонт осуществил на собственные средства директор кожзавода и руководитель промпарка Intec-Nakro Александр Брокк. Для этого ему пришлось не только оплатить работу, связанную с ремонтом композиции, но и заказать транспорт для ее доставки в Санкт-Петербург и обратно, найти подходящий ангар и оплатить его аренду, а по завершении ремонта перевезти знак в Нарву, куда был приглашен и специалист из Санкт-Петербурга. Оплату его труда, как и командировочные, и проживание в нашем городе, тоже оплатил Александр Брокк из личных средств.
В итоге восстановление топонима обошлось господину Брокку дороже той суммы, которую город планировал потратить на его ремонт: в декабре прошлого года Алексей Евграфов, тогда ещё вице-мэр, называл ее размер - 2-2,7 тысячи евро.
Александр Брокк рассказал нашему изданию, что от первоначального плана заделать в инсталляции только проломы пришлось отказаться: при тщательном осмотре скульптуры на ней были обнаружены многочисленные боковые трещины. По всей видимости, кто-то яростно избивал знак ногами. Поэтому пришлось снимать пленку по периметру всего сооружения, заделывать пробоины и при помощи сварки устанавливать на композиции так называемые ребра жесткости. После этого всю конструкцию стянули немецким пластиком сантиметровой толщины, который в свою очередь сплавили со сверхпрочной пленкой торжественно-белого цвета.
Александр Брокк:
- Белый цвет изначально был выбран для того, чтобы знак был нарядным и заметным в любое время года. А сейчас в него к тому же встроена подстветка, так что проезжающие через наш город путешественники смогут увидеть название «Нарва» даже темной ночью.
Как же сохранить скульптуру от возможных нападений в будущем?
Александр Брокк:
- Я предупредил мэра, что впредь больше не буду заниматься ее починкой. Попросил поставить у знака видеокамеру.
К слову, топоним «Narva» мог занять свое место раньше, к Дням города, но предвидя массовые гуляния на площади, обильно «политые» пивом, устанавливать к празднику его не стали.
Чувствуется, что в этот знак, как и в памятник Паулю Кересу, Александр Брокк вложил не только финансы (изначально он был сооружен на средства восьми жертвователей), но и душу. Неудивительно поэтому, что и от горожан, которым адресуется этот подарок, предприниматель ожидает отношения к нему если не благоговейного, то как минимум бережного.
Наталья Соболева
Фото: Александр Брокк