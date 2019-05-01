Татарские общины Ида-Вирумаа отметили Ураза-байрам

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Во вторник утром мусульманские общины Эстонии провели торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам, который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан. Он длится три дня после 30-дневного поста и является вторым по значению мусульманским праздником после Курбан-байрама, или Дня жертвоприношения.

Прошли такие богослужения и в татарских общинах Ида-Вирумаа. Их провел имам Ринат Гарифуллин, который является также председателем общества татарской культуры Ида-Вирумаа.

4 июня рано утром имам Гарифуллин был уже в Нарве, где в праздничном намазе участвовали до 30 человек. После этого он прибыл в родной Кохтла-Ярве, где в помещении татарского культурного общества его уже ждали члены общины. Здесь он также отслужил намаз, на который пришли лишь несколько человек.

- Вечером состоится основная часть праздника, и народу после рабочего дня будет значительно больше, - сказал руководитель общины.

Ринат Гарифуллин напомнил праздничную традицию. Накануне и в день праздника собирается обязательная милостыня, мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву ид-намаз, надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, а после праздничной молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, наносят ответные гостевые визиты с подарками, радуются и веселятся.

Ринат Гарифуллин поздравил всех мусульман Ида-Вирумаа с праздником и подчеркнул, что мусульманская община, татарское общество находятся в регионе, где рука об руку живут и работают люди разных национальностей. В отличие от некоторых других мест на Земле, здесь различные общины живут слаженно, не испытывая друг к другу какой-либо неприязни. Наоборот, здесь постоянно происходит взаимообогащение культур, люди проявляют по отношению друг к другу то, что называется толерантность.

"Я бы даже уточнил, это — взаимоуважение традиций и обычаев друг друга, без которого невозможно сегодня сосуществование различных национальных общин", — сказал Ринат Гарифуллин.

Руководитель татарского культурного общества подчеркнул важную роль Круглого стола национальных культурных обществ при Министерстве культуры Эстонии в формировании толерантности у жителей региона. Ринат Гарифуллин отметил также и помощь в сохранении культурных традиций, татарского языка, которую оказывает их общине Республика Татарстан Российской Федерации.

В прошлом году в Кохтла-Ярве прошел праздник татар Эстонии - Сабантуй. Летом этого года в Таллинне пройдет такой же праздник, но на этот раз в нем будут участвовать татарские общины со всей Европы. В нем примут участие общества татарской культуры Ида-Вирумаа и Нарвы.

Евгений Капов

Фото: Евгений Капов



