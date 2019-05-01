Отрезок шоссе между Нарвой и Йыхви в ближайшие годы расширять не будут

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Ежедневно по шоссе между Нарвой и Йыхви проезжает до 90 тысяч машин. Департамент шоссейных дорог подтверждает, что для повышения безопасности других вариантов, кроме как строительство дополнительной полосы, в идеале – двух, нет. Тем не менее до сих пор проблему безопасности пытались решать лишь при помощи модернизации перекрестков.

Безопасность на шоссе между Нарвой и Йыхви можно повысить одним способом – строительством трехполосной, а в идеале четырехполосной дороги. Иллюстративная фотография. Автор: Сергей Степанов/ERR

Руководитель строительного отдела Идаского региона Департамента шоссейных дорог Анти Пальми признает, что расширить отрезок шоссе между Нарвой и Йыхви планировали давно, но в 2016 году приоритеты поменялись.

"В какой-то момент мы даже приступили к проектированию, но потом сменилось правительство, и новый кабинет министров посчитал более важным шоссе Таллинн-Пярну. Затем в ходе обновления программы по содержанию дорог из нее убрали долгосрочную перспективу", – напомнил Пальми.

Он надеется, что вопрос реконструкции шоссе будет затронут при составлении новой программы на период с 2023 по 2030 год.

Год назад тогдашний министр экономики Кадри Симсон пообещала, что отрезок шоссе между Нарвой и Йыхви станет четырехполосным к 2025 году, а при достаточном финансировании процесс от проектирования до окончания строительства займет шесть лет.

Прогноз Пальми более скромный: ""Если бросить все силы на проектирование уже сегодня и сразу же начать строить, то, я думаю, уйдет около восьми лет. От жителей региона это потребовало бы большого терпения. Плюс вопрос финансирования. Невозможно сразу вложить все средства в один регион".

В новой бюджетной стратегии правительства о шоссе между Нарвой и Йыхви не говорится ни слова, и можно предположить, что в ближайшие три года никакие шаги предприниматься не будут. Но даже если работы вдруг начнутся через три года, новое шоссе будет готово лет через 15.

По оценке Департамента шоссейных дорог, расширение шоссе на одну полосу, без строительства дорожных развязок может обойтись в 70 млн евро. Строительство четырехполосного шоссе с развязками будет стоить в два раза больше.

Источник: rus.err.ee