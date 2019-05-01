+ Галерея. Мы вместе, Нарва!

Дата публикации: Вчера, 23:13 Просмотрено: 52

Задолго до начала выступления рок-группы «Алиса» на Петровской площади можно было заметить людей в футболках и с шарфами легендарной команды. И Константин Кинчев, основатель лидер «Алисы», оправдал ожидания поклонников.

Фото: Виталий Школа

Музыканты в режиме нон-стоп отработали больше часа, и все это время публика активно поддерживала «динозавров русского рока».

Виталий Школа

Фотогалерея: Виталий Школа





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