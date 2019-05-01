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На главной сцене празднования Дней города Нарвы 2019 в 16.00 часов выступила Татьяна Буланова.

Фото: Виталий Школа

Читайте интервью с Татьяной Булановой в бумажной версии "Виру Проспекта" и "Нарвской Газеты" в среду 5 июня.

Фото: Софья Боборенко









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