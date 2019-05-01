+Галерея. «Гонки на мыльницах»: накситралли и викинги на Липовой ямке

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День города традиционно начался с «Гонок на мыльницах», стартовавших в 12 часов 1 июня. Это был уже одиннадцатый старт, в котором приняло участие 22 команды.

География участников была как никогда широка: 8 команд прибыло из Винни (это недалеко от Раквере), два участника приехали с острова Хийумаа, свои болиды выставили военнослужащие из США и Великобритании, викинги добрались до Нарвы из Белоруссии. Среди участников был и Карлсон, и накситралли (маленькие человечки из произведения Э. Рауда), по трассе промелькнула ракета и проехал бариста с кофейным аппаратом, неторопливо проехала русская печь. Информация о том, кто стал победителем гонок и кто получил призы зрительских симпатий, появится на prospekt.ee позднее.

Софья Боборенко

Фотогалерея: Софья Боборенко









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