+Галерея. «Северная симфония» - будем знакомы!

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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДНЕЙ ГОРОДА Нарвы и 8-го ФЕСТИВАЛЯ «МОСТ ДРУЖБЫ» подарило нарвитянам в пятницу, 31 мая, новую прекрасную встречу с мастерами сцены. В этот раз партнеры по организации фестиваля — петербургский театр «Балтийский дом» - привезли в Эстонию коллектив, который выступивший на открытии Александр Воронков, первый заместитель председателя по культуре правительства Санкт-Петербурга, назвал гордостью его города.

Фото: Татьяна Завьялова

На два часа сценой и вниманием зала целиком и безраздельно завладел оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело. Оркестр представил программу под названием «Настроение — джаз», в которой прозвучала популярная классика джаза в инструментальном и вокальном исполнении. Работа дирижера заслуживала отдельного с ней знакомства — столько мастерства, настроения и даже озорства было во всем, что делал Фабио Мастранджело. Достойным дополнением к этому творческому полету оказались и выступления молодых солистов оркестра (Анна Вакулина и Тигрий Бажакин), пианиста Станислава Чигадаева.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов от имени всех нарвитян поблагодарил петербургских друзей за очередную встречу и ценный музыкальный подарок, а зрители щедро одарили артистов аплодисментами.

Татьяна Завьялова

Фотогалерея: Татьяна Завьялова