Открытие Дней города прошло с большим успехом

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Вечером 31 мая в КЦ “Женева” состоялось открытие Дней города Нарвы и международного фестиваля современного искусства Санкт-Петербурга «Мост Дружбы». В 18 часов была торжественно открыта персональная выставка Валерия Плотникова, признанного мастера фотопортрета, на счету которого сотни обложек журналов, грампластинок и более 50 выставок, прошедших во многих странах.

Фото: софья Боборенко

На суд нарвитян представлены работы проекта “Лица”, на которых запечатлены хорошо знакомые нам актеры, певцы, режиссеры и прочие известные личности российского искусства. С приветственным словом к собравшимся выступил первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Александр Воронков и сам автор.

Затем начался гала-концерт оркестра «Северная симфония» театра “Мюзик-холл” во главе с одним из наиболее востребованных дирижеров России и мира - итальянцем Фабио Мастранджело, который покорил публику своим артистизмом. В программа “Настроение: ДЖАЗ” выступили сопрано Анна Викулина, баритон Тигрий Бажакин и пианист-виртуоз Станислав Чигадаев. Слушатели тепло приняли виртуозное исполнение классических и джазовых композиций и долго не отпускали артистов со сцены.

Софья Боборенко

Фотогалерея: софья Боборенко