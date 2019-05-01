+Галерея. Молодежь встречает лето. Присоединяйтесь!

Дата публикации: Сегодня, 17:40 Просмотрено: 106

Сегодня, 31 мая, главный день молодежного фестиваля "Summer comes tomorrow", который проходит в рамках Дней города Нарвы 2019.

Второй год подряд его готовят и проводят ребята из нарвского центра VitaTiim. Вчера посетителей удивил новый формат, который ранее не проходил в Нарве - концертное ралли: это серия концертов, длительностью 30-40 минут, в разных частях города на различных культурных площадках, расстояние между которыми, 15-20 минут. Цель концертного ралли познакомить с юными музыкантами и разными жанрами. В конце первого дня, среди гостей, посетивших все три концерта, был разыгран приз от одного из спонсоров фестиваля - Astri Keskus.

А сегодняшний день наполнен живыми выступлениями, полезным общением, хорошей музыкой и различными мастер-классами от местных деятелей и приглашенных гостей.

Светлана Зайцева

Фотогалерея: Светлана Зайцева















