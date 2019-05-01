Сланцевая энергетика: есть ли сегодня альтернатива?

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Недавно из-за небольшой поломки в распределительной сети жители трех городов Ида-Вирумаа, возможно, впервые в своей жизни испытали, как выглядят на практике перебои с электричеством.

Фото: Светлана Зайцева

В течение часа не работали компьютеры, не было доступа к интернету и люди застревали в лифтах - таков результат маленькой поломки. А что же будет в случае, если Эстония перестанет быть энергонезависимой страной?

Ряд политиков в последнее время высказывает тревогу - мол, если Нарвские электростанции существенно свернут свою деятельность, то их работникам придется туго, потому что альтернативы этим рабочим местам сейчас нет. Но дело ведь не только в этом. Альтернативы нет и самой сланцевой энергетике, и об этом прямо заявляют не только сами энергетики и их профсоюзные лидеры.

Напомню, что об этом меньше года назад уже шла речь: в Рийгикогу рассуждал на эту тему президент Академии наук Эстонии Тармо Соомере. Эстония на сегодняшний день - единственный нетто-экспортер электро­энергии в Европейском Союзе, эта сфера приносит 4 процента валового дохода и 13 тысяч рабочих мест. К тому же за последние десять лет было многое сделано для того, чтобы существенно сократить выбросы летучей золы, окислов серы и углекислого газа, благодаря чему воздух стал значительно чище.

Это подтверждается и недавним исследованием экологического состояния Нарвы, проведенным государственным Агентством по окружающей среде: в исследовании подчеркивается, что в период с 2005 по 2017 годы произошло уменьшение вредных выбросов, которое можно назвать грандиозным, и в настоящее время воздух в Нарве чище, чем в Таллинне, и чище даже, чем в центре Тарту.

«Вопрос о том, что делать - это не только вопрос окружающей среды, но и вопрос государственной безопасности. Мы можем быть страной IT-технологий, но если нет электричества, то биты не двигаются», - подчеркнул академик, заметив, что на сегодняшний день найти замену сланцевой энергетике сложно: у большинства стран-соседей собственного электричества нет, а энергии солнца и ветра в нашей стране явно недостаточно.

Нарвские электростанции как резерв мощности

Напомню, что обсуждение стратегии выхода Эстонии из сланцевой энергетики, или Põxit, в парламенте полгода назад было инициировано зелеными. Их основной аргумент - Эстония по-прежнему превосходит все остальные европейские страны по выбросу парниковых газов. Это правда, если брать такой показатель, как количество парниковых газов на душу населения. В абсолютном же выражении в Эстонии производится лишь около 0,06 процента от общемировых выбросов СО2. Если еще учесть, что Эстония занимает четвертое место в Европе по лесистости - более половины ее территории покрыто лесами, которые, как известно любому школьнику, поглощают углекислый газ и выделяют кислород, то наш вклад в глобальное потепление представляется и вовсе мизерным.

Профсоюз же энергетиков бьет тревогу и на всех уровнях поясняет: котел энергоблока - отнюдь не то же самое, что кастрюля с супом: есть необходимость - включил, нет необходимости - выключил. Повторный запуск остановленного блока требует больших затрат. Не говоря уже о том, что в условиях нынешней неопределенности и перспективы сокращения зарплат на неопределенное же время персонал электростанций, может быть, сохранить не удастся.

Решением могло бы стать сохранение резерва мощности, необходимой для обеспечения надежного энерго­снабжения Эстонии: например, именно так давно уже делается в Швеции и Финляндии. Как сообщил недавно концерн Eesti Energia, переговоры на эту тему сейчас идут, хотя об их конкретных результатах говорить пока рано. Хочется надеяться, что окончательное решение будет разумным и взвешенным и нам не грозят ни перебои с электричеством, ни повышение цен на него.

Атомная станция - пока не альтернатива

На фоне резкого подорожания квот на СО2 и перспективы более быстрого, чем планировалось, сворачивания сланцевой энергетики, вновь заговорили о планах построить в Эстонии атомную электростанцию, как о чем-то легко осуществимом в ближайшее десятилетие. Хотя ни у общественности, ни у ученых никогда не было единого мнения по этому вопросу. Споры о том, нужна ли Эстонии атомная станция в принципе, ведутся уже лет пятьдесят, их суть такова: стоит ли менять одни минусы на другие, более существенные?

К примеру, наши соседи из литовского Висагинаса до сих пор занимаются утилизацией радиоактивных отходов Игналинской АЭС, которая прекратила производить электроэнергию почти десять дет назад. Закончить процесс закрытия АЭС, которым занимаются около 2000 человек, официально планируется еще через почти два десятка лет - к 2038 году. Только одно промежуточное хранилище радиоактивных отходов обошлось в 200 миллионов евро.

Утверждается, что новые ядерные реакторы четвертого поколения, разработкой которых сейчас занимаются по всему миру, будут лишены недостатков старых реакторов. Однако еще ни один такой проект не доведен до конца, пока только планируется, что один из первых таких реакторов будет готов в Канаде только к концу 2020-х годов.

Но, как давно известно, грандиозные планы не всегда осуществляются в намеченные сроки. К примеру, еще двадцать лет назад заговорили о том, что на смену атомной энергетике вскоре придет гораздо более безопасная термоядерная. Теперь запуск первого экспериментального термоядерного реактора, который первоначально планировали на 2016 год, перенесли на 2030-й.

Понятно, что в перспективе от сжигания ископаемого топлива придется полностью отказаться и найти новые источники для производства электроэнергии - однако хочется надеяться, что эта разумная идея в Эстонии будет воплощена в жизнь разумными же методами, без излишней спешки.

Ирина Токарева









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