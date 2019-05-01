Город / Среда обитанияФотофакт
Дата публикации: Сегодня, 12:01 Просмотрено: 56
Этот снимок в редакцию прислала наша читательница, которая попросила опубликовать его под рубрикой «Приколы нашего городка».
Фото читателя
Да, рассуждает женщина, реклама, конечно, двигатель торговли, но не настолько же!
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