Дата публикации: Сегодня, 12:01 Просмотрено: 56

Этот снимок в редакцию прислала наша читательница, которая попросила опубликовать его под рубрикой «Приколы нашего городка».

Фото читателя

Да, рассуждает женщина, реклама, конечно, двигатель торговли, но не настолько же!

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