«Парк выпускников» со временем украсит аллею Пяхклимяэ

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23 мая выпускники 12 класса Пяхклимяэской гимназии заложили новую замечательную традицию - посадку деревьев в «Парке выпускников».

Выпускники Пяхклимяэской гимназии вместе с администрацией школы надеются, что высаженные ими кедры вырастут и начнут плодоносить уже через 10-15 лет. Фото: Софья Боборенко

Идею, которая принадлежит руководителю по интересам Анастасии Аланджи, поддержали выпускники и администрация школы.

Вячеслав Коновалов, директор Пяхклимяэской гимназии:

- Помимо тех материальных подарков, которые обычно делают уходящие из стен гимназии ученики, в этом году ими было решено оставить и другой долгосрочный след – посадить у стен гимназии деревья, которые будут расти много лет и радовать школьников и жителей города. Кедры – прекрасные деревья с уникальными качествами. Надеемся, что они простоят лет 60 и дадут плоды.

Саженцы сибирского кедра, шесть штук, были предоставлены организацией «Народные парки» (Narva Peoples Parks) и MTÜ Uus Sild, чьи специалисты помогли выпускникам с посадкой уже подросших деревцев. «Парк выпускников» расположится между школьным зданием и рампой, частично на школьной, частично – на городской территории.

А первые саженцы не просто высадили в грунт, но мульчировали корой и установили вокруг них заграждение. Согласование работ с представителями городских структур взяли на себя Наталья Полякова и Владимир Наумов («Народные парки»), они и в дальнейшем планируют помогать выпускникам в создании парка.

Софья Боборенко



