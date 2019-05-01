Профсоюзы энергетиков обсудят будущее эстонской энергетики с премьер-министром

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В начале следующей недели, в понедельник 3 июня, представители профсоюзов эстонских энергетиков встретятся в Таллинне с премьер-министром республики Юри Ратасом и тремя министрами — министром экономики и инфраструктуры Таави Аасом, министром социальных дел Танелем Кийком и министром финансов Мартином Хельме. На повестке дня — будущее эстонской энергетики.

Раньше на Балтийской станции возвышались еще 4 трубы. Их демонтировали, поскольку вышел срок работы.

Как сказал вчера нашему изданию лидер Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев, помимо него во встрече примет участие председатель Отраслевого профсоюза работников энергетики Сандер Вайкмаа, а также подключиться к разговору собирается и председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон.

Андрей Зайцев:

- По большому счету, тема одна — будущее эстонской энергетики, энергобезопасность нашей страны. Да, мы понимаем, правительство в курсе, что как премьер-министру, так и министрам регулярно на стол кладутся комментарии по этому вопросу от вице-канцлеров и специалистов, например, конкретно в этой теме вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар, который является поборником альтернативных сланцу производств энергии. С премьером и министрами уже несколько раз встречалось высшее руководство концерна Eesti Energia. И все же я подготовил и хочу представить свой доклад — сделал скриншоты с различных документов, с цифрами, с фактами. И хочу задать самый простой вопрос: кто будет обеспечивать Эстонию электроэнергией, если закроются Нарвские электростанции?

Когда нам в пример приводят Германию, которая планомерно закрывает угольные и отработавшие свое атомные электростанции, то порой «забывают», что Германия запускает газовые электростанции и строит «Северный поток 2» (Nord Strеаm2). У нас же на сегодняшний день никакой альтернативы нет. Идут разговоры, чтобы до 45% энергии перевести на альтернативную. Только один пример: вчера при потреблении электроэнергии в стране в 1100 мегаватт производство электроэнергии всеми нынешними ветропарками Эстонии составило 1 мегаватт. Парки есть, а ветра нет. Откуда брать недостающие? Финляндия вчера нам ничего дать не могла — у них были системные ограничения. Что такое остаться без электричества, на себе хорошо прочувствовали жители Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ 18 мая, когда случилась системная авария на подстанции независимого системного оператора Elering.

По словам Андрея Зайцева, встреча 3 июня пройдет в Доме Стенбока (здание правительства и Госканцелярии Эстонской Республики), квалифицированный технический перевод будет обеспечен.

Андрей Зайцев также рассказал, что в понедельник, 27 мая, в Йыхви прошла встреча профсоюзных лидеров с руководством Ида-Вируского отдела Кассы по безработице.

Андрей Зайцев:

- Мы с коллегами — председателем Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Мариной Лукьяновой и руководителем Ида-Вируского отделения ЦСПЭ Александром Старцевым - обратились к руководителю Ида-Вируского отдела Кассы по безработице Аннеки Телахк с вопросом: готова ли Касса принять большее количество сокращенных, чем заявлено сегодня? Ведь понятно, что озвученными официально цифрами - 98 человек - дело не ограничится. Нам, конечно, показали красивые картинки, в том числе презентацию того, какие услуги Касса по безработице предоставила людям, когда в 2015 — 2016 гг. было большое сокращение на «Нитроферте» и в Viru Keemia Grupp. Но мы призвали обратить отдельное внимание на тех работников, которым за 60 и которым осталось совсем немного до пенсии. Сейчас, по правилам Кассы, их могут снять с пособия, если в течение 21 недели они стояли на учете в Кассе по безработице и отказывались от предлагаемой работы по тем или иным причинам.

Но послушайте, человек отработал свыше 40 лет в шахте, и неужели он еще не заработал себе право «спокойно» постоять на бирже и дождаться пенсии? Ну, какую работу, какое переобучение ему могут предложить?! Мы за то, чтобы человек мог сам выбирать — хочет ли он учиться, переобучаться или, когда ему до пенсии рукой подать, побыть простым безработным и получать пособие, которое, на наш взгляд, он уже заработал.

- Удалось договориться?

- Г-жа Телахк ответила, что на сегодняшний день приняты такие правила. И пообещала, что в Кассе по безработице к каждому будут подходить индивидуально.

Светлана Зайцева

Фото: Светлана Зайцева









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