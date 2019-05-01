Нарвской Александровской церкви подарили орган

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В конце минувшей недели стало известно, что Спасательный департамент запретил проводить публичные мероприятия в купольном зале Нарвской Александровской церкви. Что не могло не ослабить надежды нарвитян на возрождение активной концертной деятельности в стенах храма. Вместе с тем в минувшее воскресенье церковь отметила свое 135-летие, а возможности упомянутого возрождения усилило появление долгожданного органа.

Туулике Юрьо знакомит с особенностями нового инструмента, который установлен в купольном зале, органистку прихода Татьяну Белан. Фото: Татьяна Завьялова

Могут обрушиться балконы

Департамент наложил свой запрет на основе данных аудита, проведенного в конце года собственником. Напомним, что обанкротившуюся три года назад церковь выкупило государство, ее собственником является Министерство внутренних дел, а пользователем - Нарвский лютеранский приход Девы Марии.

Спасателями был сделан вывод, что балконы в зале могут обрушиться, что, конечно, опасно само по себе, однако под ними, к тому же, пролегают пути эвакуации.

- До тех пор, пока эту ситуацию не исправят, Спасательный департамент не будет давать согласование на проведение там публичных мероприятий и концертов, - сказал радионовостям ERR представитель Идаского спасательного центра Марти Сийм.

В приходе Девы Марии редакции пояснили, что в апреле совместная рабочая группа МВД, представителей Нарвской администрации и церкви приняла решение попросить из госбюджета денег на полное восстановление здания, чтобы в дальнейшем использовать его как концертный зал и музей. Стоимость полного ремонта церкви оценили в 2,5 млн евро, включая 650 000 евро на восстановление купольного зала.

Однако позднее появилась информация - у государства нет уверенности в том, что нуждающаяся в реставрации Нарвская Александровская церковь в ближайшее время получит необходимые для проведения работ средства.

Родом из Голландии

При всем том в приходе Девы Марии обстановка в эти дни была праздничная. В воскресенье здесь состоялось торжественное богослужение в честь 135-летия собора и 50-летия прихода. Служба велась на 3 языках — эстонском, русском и финском, в соответствии с имеющимися в приходе языковыми группами.

Особую праздничную ноту в событие внесло освящение нового органа, надобность в котором возникла уже несколько лет назад. Как пояснил нашей газете пастор прихода Владимир Батухтин, это подарок из Голландии, он изготовлен на всемирно известной фабрике Johannus и прибыл в Нар¬ву прямо с производства.

Один орган в церкви уже имеется, он установлен в башне. Но, как отмечает пастор, второй — это инструмент цифровой, что называется, «последнего поколения». Участники праздника подчеркивают, что у подаренного органа необычное звучание, растрогавшее некоторых до слез.

Ответственность опробовать новый инструмент выпала бывшей органистке прихода, ныне председателю Союза церковной музыки эстонской лютеранской церкви Туулике Юрьо. Кстати, в торжестве участвовал и ее супруг, бывший настоятель Александровской церкви Виллу Юрьо, ныне пенсионер и житель города Вильянди. Виллу Юрьо сказал нашему изданию, что произошедшие в храме изменения порадовали его; нет сомнения, что осуществить все это было непросто. «И даже сбылась моя мечта — храм подсвечивается теперь не только снаружи, но и изнутри», - говорит он.

Пастор: мы верим

Владимир Батухтин подтверждает, что в купольном зале обнаружены серьезные проблемы: 3 свода над балконами, расположенными слева от алтаря, находятся в аварийном состоянии.

- Какое-то время мы не будем использовать зал для богослужений и концертов. Но не откажемся от демонстраций видеоинсталляции, поскольку на них приходят небольшие группы. При этом концерты могут продолжаться в уже отреставрированном вестибюле и малом богослужебном зале на втором этаже колокольни. И будем изыскивать средства для устранения проблемы.

Большие надежды священнослужитель возлагает на рабочую группу при Министерстве внутренних дел.

- Состоялось уже 2 заседания, на которых обсуждалось, каким образом реставрировать церковь и содержать ее в порядке. Это процесс длительный, но мы верим в необратимость возрождения церкви и видим, что дела идут к лучшему.

Татьяна Завьялова





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