Ставка городского садовника сокращена

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Уважаемая редакция!

Прошу вас поинтересоваться у городских властей, почему в этом году такое бедное цветочное убранство на улицах города (клумбах, вазонах и пр.)? Не связано ли это с увольнением городского садовника Людмилы Мориной, о котором я узнала из Фейсбука? Уточните, пожалуйста, ликвидируется ли должность городского садовника вовсе? Если должность остается, то почему тогда уходит человек, который много лет профессионально занимался городским озеленением, участвовал в проведении ежегодных конкурсов, принял большое участие в создании нового парка на ул. Вабадусе? Новый мэр в прессе утверждал, что сократят в основном пенсионеров и уборщиц, так почему убирают таких профессионалов как Л. Морина и Т. Зеленяева, которые много лет занимали свои должности, значит, достаточно компетентны?

Ваша читательница

Светлана Андреевна

Пока цветочное убранство Нарвы, отмечают многие горожане, не блещет изысками.

Может быть, конечно, ситуация изменится. Подождем. Фото: Светлана Зайцева

За комментарием мы обратились к мэру Нарвы Алексею Евграфову, так как именно он в глазах общественности является инициатором последней реформы Нарвской городской управы. Мэр прокомментировал ситуацию следующим образом:

- Согласно последним изменениям, в Нарвской городской управе было сокращено 63,5 ставки, включая 35,98 внештатных. Большая часть из 60 человек (несколько ставок были не заполнены) – это уборщицы и сторожа в городских учреждениях. Под сокращение также попали слесарь-сантехник, бухгалтеры, городской садовник, юрист и другие специалисты. Решение о том, кто именно из сотрудников будет сокращен, принимали руководители департаментов, перераспределяя нагрузку на остальных работников. Ставки городского садовника в штате Департамента городского хозяйства больше не будет, его обязанности распределены между двумя специалистами по благоустройству. Замечу, что все цветочное убранство для городских улиц и зеленых зон заказывается заранее, в зимний период.

Я также читал в Фейсбуке и слышал мнения о том, что некоторые специалисты сокращены из-за своего членства в Центристской партии. Сразу хочу сказать, что первый план изменения структуры городской управы мною был подготовлен и представлен тогдашнему мэру Т. Таммисте ещё в июне прошлого года, когда никаких политических кризисов не было и в помине. Никакого «гонения» на членов Центристской партии нет и быть не может. Подчеркну, что как раз на днях закончился конкурс на место заведующего Отделом имущества Департамента городского хозяйства (это чиновник высокого уровня), его займет центрист - Наталья Шибалова. Совсем недавно были сделаны перестановки и в Совете муниципальной газеты «Нарва Линналехт», новым членом которого стал также член Центристской партии – Андрус Тамм.

Мы работаем в сотрудничестве с Кассой по безработице: провели инфодни для сокращаемых сотрудников о возможных вакансиях, они также получат компенсацию в размере трехмесячной зарплаты.

Редакция предоставила возможность высказаться и двум упомянутым в вопросе читателя чиновницам. Предлагаем их комментарий по затронутой теме, который мы приводим с некоторыми сокращениями.

Татьяна Зеленяева:

- Жаль, что горуправа не хочет и не умеет ценить профессионализм и огромный потенциал специалистов высокой категории, к которым я смело могу причислить себя и свою сокращаемую коллегу Евгению Ванхонен, так же, как и я, руководившую на протяжении многих десятков лет одним из отделов Департамента социальной помощи.

Относительно сокращения чиновников в Департаменте социальной помощи остается неясным вопрос: кто же тогда в действительности проводит «теневую» кадровую политику в Департаменте. Кому верить, если руководитель со своей стороны объясняет, что решение по сокращению было принято мэром? Удивительно и то, что двум сокращаемым руководителям отделов не были предложены места даже рядовых специалистов, в то время как остаются работать специалисты пенсионного возраста…

Незаменимых людей не бывает - это понятно. Жаль, что город сокращает специалистов-проф¬ес¬сионалов, практиков, знающих и любящих свое дело, которые обучили практической социальной работе не одно поколение коллег.

Людмила Морина:

- Хочу выразить благодарность всем неравнодушным нарвитянам, моим коллегам, с которыми работали много лет - у нас хороший, сплочённый коллектив; серьезным и компетентным фирмам-подрядчикам, честно выполняющим свой долг. Это главное, благодаря чему я ухожу с чувством удовлетворения своей работой, с чувством честно и ответственно выполненного долга.

В остальном … Одно то, что только коммунально-строительный отдел за 2018 и начало 2019 года потерял семь хороших специалистов, часть из которых работала много лет, имела и опыт, и компетентность, соответствующую всем параметрам подготовку, и эффективность, и результативность труда - говорит само за себя. Низкие зарплаты, о которых всё время шла речь – это лишь одна из причин, которой хорошо прикрывать всё остальное.

Зарплата немаловажна, потому что работающие с огромной нагрузкой люди получали её намного меньше средней по Эстонии. Но это - увы! - не самая главная из причин таких непоправимых потерь, фактически можно говорить о серьёзном уроне делу, результатам работы и в целом - благу Нарвы. Я буду восьмой в этом списке. Возможно, следом за мной скоро пойдут еще и другие люди.

Светлана Зайцева