Реклама Подписка Наша редакция

Город / Обратная связьСтавка городского садовника сокращена

Дата публикации: Сегодня, 10:36 Просмотрено: 449

Уважаемая редакция!

Прошу вас поинтересоваться у городских властей, почему в этом году такое бедное цветочное убранство на улицах города (клумбах, вазонах и пр.)? Не связано ли это с увольнением городского садовника Людмилы Мориной, о котором я узнала из Фейсбука? Уточните, пожалуйста, ликвидируется ли должность городского садовника вовсе? Если должность остается, то почему тогда уходит человек, который много лет профессионально занимался городским озеленением, участвовал в проведении ежегодных конкурсов, принял большое участие в создании нового парка на ул. Вабадусе? Новый мэр в прессе утверждал, что сократят в основном пенсионеров и уборщиц, так почему убирают таких профессионалов как Л. Морина и Т. Зеленяева, которые много лет занимали свои должности, значит, достаточно компетентны?

Ваша читательница

Светлана Андреевна

Ставка городского садовника сокращена
Пока цветочное убранство Нарвы, отмечают многие горожане, не блещет изысками.
Может быть, конечно, ситуация изменится. Подождем. Фото: Светлана Зайцева

За комментарием мы обратились к мэру Нарвы Алексею Евграфову, так как именно он в глазах общественности является инициатором последней реформы Нарвской городской управы. Мэр прокомментировал ситуацию следующим образом:

- Согласно последним изменениям, в Нарвской городской управе было сокращено 63,5 ставки, включая 35,98 внештатных. Большая часть из 60 человек (несколько ставок были не заполнены) – это уборщицы и сторожа в городских учреждениях. Под сокращение также попали слесарь-сантехник, бухгалтеры, городской садовник, юрист и другие специалисты. Решение о том, кто именно из сотрудников будет сокращен, принимали руководители департаментов, перераспределяя нагрузку на остальных работников. Ставки городского садовника в штате Департамента городского хозяйства больше не будет, его обязанности распределены между двумя специалистами по благоустройству. Замечу, что все цветочное убранство для городских улиц и зеленых зон заказывается заранее, в зимний период.

Я также читал в Фейсбуке и слышал мнения о том, что некоторые специалисты сокращены из-за своего членства в Центристской партии. Сразу хочу сказать, что первый план изменения структуры городской управы мною был подготовлен и представлен тогдашнему мэру Т. Таммисте ещё в июне прошлого года, когда никаких политических кризисов не было и в помине. Никакого «гонения» на членов Центристской партии нет и быть не может. Подчеркну, что как раз на днях закончился конкурс на место заведующего Отделом имущества Департамента городского хозяйства (это чиновник высокого уровня), его займет центрист - Наталья Шибалова. Совсем недавно были сделаны перестановки и в Совете муниципальной газеты «Нарва Линналехт», новым членом которого стал также член Центристской партии – Андрус Тамм.

Мы работаем в сотрудничестве с Кассой по безработице: провели инфодни для сокращаемых сотрудников о возможных вакансиях, они также получат компенсацию в размере трехмесячной зарплаты.

Редакция предоставила возможность высказаться и двум упомянутым в вопросе читателя чиновницам. Предлагаем их комментарий по затронутой теме, который мы приводим с некоторыми сокращениями.

Татьяна Зеленяева:

- Жаль, что горуправа не хочет и не умеет ценить профессионализм и огромный потенциал специалистов высокой категории, к которым я смело могу причислить себя и свою сокращаемую коллегу Евгению Ванхонен, так же, как и я, руководившую на протяжении многих десятков лет одним из отделов Департамента социальной помощи.

Относительно сокращения чиновников в Департаменте социальной помощи остается неясным вопрос: кто же тогда в действительности проводит «теневую» кадровую политику в Департаменте. Кому верить, если руководитель со своей стороны объясняет, что решение по сокращению было принято мэром? Удивительно и то, что двум сокращаемым руководителям отделов не были предложены места даже рядовых специалистов, в то время как остаются работать специалисты пенсионного возраста…

Незаменимых людей не бывает - это понятно. Жаль, что город сокращает специалистов-проф¬ес¬сионалов, практиков, знающих и любящих свое дело, которые обучили практической социальной работе не одно поколение коллег.

Людмила Морина:

- Хочу выразить благодарность всем неравнодушным нарвитянам, моим коллегам, с которыми работали много лет - у нас хороший, сплочённый коллектив; серьезным и компетентным фирмам-подрядчикам, честно выполняющим свой долг. Это главное, благодаря чему я ухожу с чувством удовлетворения своей работой, с чувством честно и ответственно выполненного долга.

В остальном … Одно то, что только коммунально-строительный отдел за 2018 и начало 2019 года потерял семь хороших специалистов, часть из которых работала много лет, имела и опыт, и компетентность, соответствующую всем параметрам подготовку, и эффективность, и результативность труда - говорит само за себя. Низкие зарплаты, о которых всё время шла речь – это лишь одна из причин, которой хорошо прикрывать всё остальное.

Зарплата немаловажна, потому что работающие с огромной нагрузкой люди получали её намного меньше средней по Эстонии. Но это - увы! - не самая главная из причин таких непоправимых потерь, фактически можно говорить о серьёзном уроне делу, результатам работы и в целом - благу Нарвы. Я буду восьмой в этом списке. Возможно, следом за мной скоро пойдут еще и другие люди.

Светлана Зайцева

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все