Пчелы устроили диверсию на мосту между Эстонией и Россией

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Пчелиное гнездо и роящиеся пчелы стали проблемой на погранпереходе между Эстонией и Россией.

Пчелиное гнездо на пограничном мосту "Дружба". Фото: Скриншот с Facebook

Сообщение об осах (вероятно, это все же пчелы) появилось в "Фейсбуке" в группе, посвященной новостям на границе между эстонской Нарвой и российским Ивангородом. "На границе, где ходят пешеходы, на одном из столбов висит огромный рой ос. Будьте осторожными при переходе границы", - написал член группы Александр.

Пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде в комментарии "Северному побережью" подтвердила, ссылаясь на руководство Нарвского погранпункта, что проблема действительно имеется. По данным пограничников, пчелы появились на пешеходном переходе через мост "Дружба" накануне. Вероятнее же всего, гнездо строилось дольше, но проблемой для людей его обитатели стали именно в эти дни.

- Теперь "Riigi Kinnisvara" (предприятие по управлению госнедвижимостью. - Ред.) через Департамент окружающей среды ищет пчеловода, чтобы он пришел и пчел оттуда увез, - рассказала представитель погранохраны.

По словам Лойде, пока пчел с моста не убрали, пешеходов перенаправляют в обход проблемного места.

Северное побережье