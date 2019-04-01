Задай вопрос мэру Нарвы

Дата публикации: Вчера, 15:08 Просмотрено: 170

Фото: Софья Боборенко

Уважаемые читатели!

По давней традиции накануне лета в рамках празднования Дней города журналисты «Виру Проспекта» и «Нарвской Газеты» берут интервью у мэра Нарвы. Причем, традиционно большую часть вопросов к главе города составляют вопросы, которые поступают в наши редакции непосредственно от горожан.

С сегодняшнего дня и по вторник, 28 мая включительно, у вас есть возможность предложить свой вопрос мэру Нарвы Алексею Евграфову.

Вопрос мэру можно оставить в комментариях к этому материалу или позвонить по телефонам 58 51 6019 и 55 68 2568.

Ваша редакция



