+ Галерея. Открытие Narovakeskus прошло успешно

Дата публикации: Вчера, 13:30 Просмотрено: 255

Майская ярмарка NAROVA, прошедшая в новом отремонтированном здании бывшего цеха мебельной фабрики (ул. Тиймана, 1С), стала своеобразным открытием ярмарочного центра Narovakeskus.

Новый ярмарочный центр Narovakeskus может разместить не только ярмарку, но и профессиональную выставку или превратиться в художественную галерею.

Ярмарка подготовлена нарвским предпринимателем Александром Брокком (Intec-Nakro) в сотрудничестве с компанией Eesti Näituste AS при поддержке Web Dart Merdia OÜ.

Виктор Спица, сообщил, что для участия в майской ярмарке зарегистрировались порядка 25 фирм. Он отметил, что для организаторов было важно показать возможности, которые могут предоставить отремонтированные площади ярмарочного центра Narovakeskus.

Виктор Спица:

- Даже если бы заявку на участие в мероприятии подали всего два предпринимателя, мы все равно организовали бы ярмарку – для того, чтобы провести своеобразное открытие нового помещения.

Анника Кибус, руководитель проекта от арендатора Eesti Näituste AS, пояснила нашему изданию, что уже получила позитивный отклик от предпринимателей, оценивших потенциал выставочных помещений, но короткие сроки организации ярмарки многим не позволили принять участие в ней из-за занятости в других мероприятиях. Она заверила, что Eesti Näituste AS, как крупнейший в Эстонии организатор профессиональных выставок, заинтересован в продолжении сотрудничества, потому нынешний формат – пробный.

Анника Кибус:

- В основном мы занимаемся отраслевыми выставками, направленными скорее не на потребителей, а на профессионалов разных областей экономики. Однако, если итоги нынешней ярмарки будут удовлетворительными, можно ожидать, что в Нарву приедут и другие ярмарки и фестивали, а также профессиональные выставки.

По оценке Александра Брокка, открытие нового выставочного центра прошло успешно.

Александр Брокк:

- Несмотря на то, что многие предприниматели, получившие предложение принять участие в ярмарке, не успели или не решились выставить свой товар, они, тем не менее, при­ехали посмотреть, как пойдут дела – и были приятно удивлены нашими возможностями (наш павильон по площади превосходит выставочные площади Тарту) и количеством посетителей. Могу утверждать, что интерес к сотрудничеству появился у разных организаций, не только у Eesti Näituste AS.

Основной темой ярмарки было заявлено строительство, внутренняя отделка, интерьер и садоводство. Для детей в субботу были организованы развлечения (батут, машинки), работали точки питания.

Софья Боборенко

Фотогалерея: Софья Боборенко