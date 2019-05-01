Финансирование ремонта Александровской церкви пока находится под вопросом

Город / Среда обитанияФинансирование ремонта Александровской церкви пока находится под вопросом
Дата публикации: Вчера, 11:14 Просмотрено: 81
У государства нет уверенности в том, что нуждающаяся в реставрации Нарвская Александровская церковь в ближайшее время получит необходимые для проведения работ средства.
Полная реставрация церкви обойдется почти в два с половиной миллиона евро, согласно экспертизе Министерства внутренних дел, в том числе более полумиллиона уйдет на реконструкцию большого зала, сообщают в пятницу, 24 мая, утренние новости ETV+.
В управляющем церковью Маарьяском приходе считают, что работы можно провести и дешевле, но уверенности в том, будут ли они финансово поддержаны государством, пока нет.
"На сегодняшний день мне трудно об этом говорить. Данный объект находится в списке государственных инвестиций, но в нем есть и много других зданий, к тому же речь идет о реставрации, а не ремонте. Реставрация всегда требует больше времени, это также требует некоторых исследований и предварительной работы, поэтому я бы не была столь оптимистичной", - сказала вице-канцлер МВД Пирет Лиллевяли.
Накануне стало известно, что Спасательный департамент запретил проводить публичные мероприятия в купольном зале Александровской церкви, придя к выводу, что балконы в зале могут обрушиться.
Источник: rus.err.ee