Город / Развитие+ Галерея. Малый порт в Нарва-Йыэсуу открывает большие возможности для яхтсменов
Дата публикации: Сегодня, 13:41 Просмотрено: 212
Малый яхтенный порт Нарва-Йыэсуу откроет яхтсменам не только конкретно этот курортный город в устье полноводной Наровы. Благодаря ему более доступной для яхт станет соседняя Нарва, а при желании — и побережье Чудского озера.
В минувшее воскресенье, 19 мая, в Нарва-Йыэсуу состоялось долгожданное событие — церемония открытия обновленного порта. Ждать этого дня пришлось почти целых 4 года: в 2015 году депутаты проголосовали за идею превратить уже существующий яхтенный причал в полноценный малый яхтенный порт с необходимым набором услуг, в 2015 - 2016 гг. началось проектирование, а затем и строительство, которое, как водится, сопряжено с разными сложностями.
В поисках строителей порта город был вынужден трижды проводить госпоставки, поскольку те предложения, что поступали от строительных фирм на конкурс, значительно (порой на 60-70%) превышали отпущенные по проекту средства. В итоге руководство города в январе 2018 года приняло решение новый конкурс госпоставки разбить на три части: отдельно территория порта с близлежащей парковкой, подъездной дорогой и наружными сетями, вторая часть – здание порта и третий этап – конструкция существующего причала и строительство слипа и плавающего понтона для парковки яхт.
Таким образом в строительстве яхтенного порта в Нарва-Йыэсуу участвовали несколько фирм: известная тартуская фирма EVIKO, BAU Est (Таллинн) и местная строительная компания OÜ Eesti ESM.
- Сегодня мы не открываем нечто новое, - сказал в своем выступлении на праздничной церемонии мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин и напомнил: - На протяжении нескольких веков здесь уже существовал речной порт, и он всегда был тесно связан с историей нашего города. 45 лет назад международный туристический центр «Ноорус» планировал создать на этом месте большой спортивно-парусный комплекс. Так что ныне мы возрождаем те славные традиции, которые здесь были и жизненно необходимы для развития нашего города.
Итак, прибывшие в порт Нарва-Йыэсуу яхтсмены могут пополнить здесь запасы питьевой воды, электроэнергии и топлива, сдать сортированный бытовой мусор, избавиться от фекальных и трюмных вод, остатков масла. Вся грязная вода отправляется в канализацию и затем очищается. По предварительной договоренности можно организовать подъем и техническую помощь для малых судов. Построены дебаркадер и слип; установлена метеостанция.
В одноэтажном здании порта расположены кабинет директора, склад, большая кухня, которую могут арендовать путешественники, туалеты, душ и сауна. Гостиничных номеров здесь нет. Яхтсмены, сошедшие на берег, могут организовать себе проживание в СПА-отелях Усть-Нарвы или гостиницах Нарвы.
Благоустроена территория порта: провели уличное освещение, построили парковку, зону для хранения яхт, установили скамейки, мачты, урны и оборудовали место для стоянки велосипедов.
На территории порта посетители могут пользоваться беспроводным интернетом.
Короче говоря, выполнено все, что было предусмотрено проектом. Единственное, о чем можно сожалеть: внешний вид здания яхтенного порта Нарва-Йыэсуу, увы, сильно отличается от того, что поначалу можно было увидеть в архитектурном проекте. Причина банальна, объясняет мэр, просто не хватило средств, поэтому здание порта не отличается архитектурными изысками.
Обновленный порт станет также постоянной базой для занятий созданной два года назад школы парусного спорта Нарва-Йыэсуу.
Необходимо сказать, что молодежная парусная регата, организатором которой как раз выступила школа парусного спорта Нарва-Йыэсуу, и дала старт нынешнему праздничному мероприятию по открытию порта уже накануне - в субботу, 18 мая, и продлилась 2 дня.
На открытии порта в воскресенье свои умения показали собравшимся члены Нарва-Йыэсууского добровольного подразделения спасения на водах и на льду, созданного жителями курортного города.
Музыкальные хиты звучали на причале в исполнении коллектива PX Band & Lavanda.
Виталий Сергеев, экс-руководитель Нарвского Бизнес-Центра, который еще в начале 2000-х годов начинал и вел несколько проектов по исследованию возможностей по яхтенному туризму, поддержанных программами Евросоюза, в том числе и обустройству причала в Нарва-Йыэсуу, подчеркивает, что малый яхтенный порт в устье Наровы, образно выражаясь, «откроет шлюзы» для притока яхтенных туристов не только непосредственно в курортный город, но и в Нарву, и в целом в регион.
- Раньше в Нарву яхтсмены не стремились еще и потому, что здесь неглубокий форватер и поблизости не было так называемого порта убежища. Теперь он появился, а вместе с ним - возможность приплыть в Нарву. В Нарвском же порту есть подъемники, при помощи которых можно по сухому перетащить яхты на Кулга и путешествовать дальше — пойти даже в Чудское озеро, - объясняет В. Сергеев. - Таким образом при умелом маркетинге и слаженной совместной работе малых портов Ида-Вирумаа открываются большие перспективы для всего уезда.
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Наша справка:
Малый яхтенный порт в Нарва-Йыэсуу был реконструирован при финансовой поддержке проекта «Устойчивое развитие регионов Ида-Вирумаа» Европейского фонда регионального развития и проекта «30 миль» программы Центрального Балтийского моря.
Светлана Зайцева
Фотогалерея: Светлана Зайцева