+ Галерея. Малый порт в Нарва-Йыэсуу открывает большие возможности для яхтсменов

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Малый яхтенный порт Нарва-Йыэсуу откроет яхтсменам не только конкретно этот курортный город в устье полноводной Наровы. Благодаря ему более доступной для яхт станет соседняя Нарва, а при желании — и побережье Чудского озера.

Долгожданное событие: 19 мая открылся малый яхтенный порт в Нарва-Йыэсуу.

В минувшее воскресенье, 19 мая, в Нарва-Йыэсуу состоялось долгожданное событие — церемония открытия обновленного порта. Ждать этого дня пришлось почти целых 4 года: в 2015 году депутаты проголосовали за идею превратить уже существующий яхтенный причал в полноценный малый яхтенный порт с необходимым набором услуг, в 2015 - 2016 гг. началось проектирование, а затем и строительство, которое, как водится, сопряжено с разными сложностями.

В поисках строителей порта город был вынужден трижды проводить госпоставки, поскольку те предложения, что поступали от строительных фирм на конкурс, значительно (порой на 60-70%) превышали отпущенные по проекту средства. В итоге руководство города в январе 2018 года приняло решение новый конкурс госпоставки разбить на три части: отдельно территория порта с близлежащей парковкой, подъездной дорогой и наружными сетями, вторая часть – здание порта и третий этап – конструкция существующего причала и строительство слипа и плавающего понтона для парковки яхт.

Таким образом в строительстве яхтенного порта в Нарва-Йыэсуу участвовали несколько фирм: известная тартуская фирма EVIKO, BAU Est (Таллинн) и местная строительная компания OÜ Eesti ESM.

- Сегодня мы не открываем нечто новое, - сказал в своем выступлении на праздничной церемонии мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин и напомнил: - На протяжении нескольких веков здесь уже существовал речной порт, и он всегда был тесно связан с историей нашего города. 45 лет назад международный туристический центр «Ноорус» планировал создать на этом месте большой спортивно-парусный комплекс. Так что ныне мы возрождаем те славные традиции, которые здесь были и жизненно необходимы для развития нашего города.

Итак, прибывшие в порт Нарва-Йыэсуу яхтсмены могут пополнить здесь запасы питьевой воды, электроэнергии и топлива, сдать сортированный бытовой мусор, избавиться от фекальных и трюмных вод, остатков масла. Вся грязная вода отправляется в канализацию и затем очищается. По предварительной договоренности можно организовать подъем и техническую помощь для малых судов. Построены дебаркадер и слип; установлена метеостанция.

В одноэтажном здании порта расположены кабинет директора, склад, большая кухня, которую могут арендовать путешественники, туалеты, душ и сауна. Гостиничных номеров здесь нет. Яхтсмены, сошедшие на берег, могут организовать себе проживание в СПА-отелях Усть-Нарвы или гостиницах Нарвы.

Благоустроена территория порта: провели уличное освещение, построили парковку, зону для хранения яхт, установили скамейки, мачты, урны и оборудовали место для стоянки велосипедов.

На территории порта посетители могут пользоваться беспроводным интернетом.

Короче говоря, выполнено все, что было предусмотрено проектом. Единственное, о чем можно сожалеть: внешний вид здания яхтенного порта Нарва-Йыэсуу, увы, сильно отличается от того, что поначалу можно было увидеть в архитектурном проекте. Причина банальна, объясняет мэр, просто не хватило средств, поэтому здание порта не отличается архитектурными изы­сками.

Обновленный порт станет также постоянной базой для занятий созданной два года назад школы парусного спорта Нарва-Йыэсуу.

Необходимо сказать, что молодежная парусная регата, организатором которой как раз выступила школа парусного спорта Нарва-Йыэсуу, и дала старт нынешнему праздничному мероприятию по открытию порта уже накануне - в субботу, 18 мая, и продлилась 2 дня.

На открытии порта в воскресенье свои умения показали собравшимся члены Нарва-Йыэсууского добровольного подразделения спасения на водах и на льду, созданного жителями курортного города.

Музыкальные хиты звучали на причале в исполнении коллектива PX Band & Lavanda.

Виталий Сергеев, экс-руководитель Нарвского Бизнес-Центра, который еще в начале 2000-х годов начинал и вел несколько проектов по исследованию возможностей по яхтенному туризму, поддержанных программами Евросоюза, в том числе и обустройству причала в Нарва-Йыэсуу, подчеркивает, что малый яхтенный порт в устье Наровы, образно выражаясь, «откроет шлюзы» для притока яхтенных туристов не только непосредственно в курортный город, но и в Нарву, и в целом в регион.

- Раньше в Нарву яхтсмены не стремились еще и потому, что здесь неглубокий форватер и поблизости не было так называемого порта убежища. Теперь он появился, а вместе с ним - возможность приплыть в Нарву. В Нарвском же порту есть подъемники, при помощи которых можно по сухому перетащить яхты на Кулга и путешествовать дальше — пойти даже в Чудское озеро, - объясняет В. Сергеев. - Таким образом при умелом маркетинге и слаженной совместной работе малых портов Ида-Вирумаа открываются большие перспективы для всего уезда.





Наша справка: Малый яхтенный порт в Нарва-Йыэсуу был реконструирован при финансовой поддержке проекта «Устойчивое развитие регионов Ида-Вирумаа» Европейского фонда регионального развития и проекта «30 миль» программы Центрального Балтийского моря.

Программа Центрального Балтийского моря выделила 212 500 евро, Европейский фонд регионального развития — 209 100 евро. Доля самофинансирования города Нарва-Йыэсуу составила 37 500 евро и 36 900 евро соответственно. Дополнительное самофинансирование со стороны мэрии города составило еще 276 000 и 273 000 евро.





Светлана Зайцева

Фотогалерея: Светлана Зайцева