Культурная стратегия Нарвы 2030: а не построить ли в Нарве певческое поле?

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В понедельник, 20 мая, в ДК «Ругодив» прошло обсуждение проекта Стратегии культурного развития города Нарвы 2030.

На обсуждение в ДК «Ругодив» пришли, в основном, представители старшего поколения.

Присутствовавшим была представлена краткая презентация проекта, подробнее же с документом можно ознакомиться на городском сайте www.narva.ee. Обновление Стратегии культурного развития города Нарвы 2030 необходимо для того, чтобы иметь ориентиры развития на десятилетие вперед, а также для того, чтобы иметь возможность побороться за титул Культурной столицы Европы 2024. Предполагается, что разнообразие культур, которым богата Нарва благодаря ее многонациональному населению, рассматривается в качестве важного преимущества города, а жители принимают активное участие в городской жизни. У Нарвы должен быть новаторский, привлекательный и конкурентоспособный образ, а культурная жизнь – открытой и международной.

В течение последнего времени Отдел культуры провел несколько встреч для вовлечения представителей различных целевых групп в процесс разработки документа.

На встречу 20 мая пришли преимущественно руководители различных муниципальных учреждений образования и культуры, а также отдельные неравнодушные нарвитяне старшего возраста, которые высказали несколько идей. Например, было предложено построить в Нарве певческое поле (подобные площадки есть практически в каждом, даже самом небольшом городке Эстонии), создать общество молодости для нарвитян старшего поколения, заняться проектом восстановления Старой Нарвы. Неожиданно остро прозвучала тема борьбы с алкоголизмом и воспитания у молодежи вкуса к классическому искусству. К сожалению, представителей молодежи на встрече не было, поэтому дискуссии на эту тему не получилось.

Заместитель руководителя Отдела культуры Нарвской горуправы Дмитрий Вергун напомнил, что до 2 июня у каждого есть право представить в письменном виде свои предложения по изменению и дополнению проекта документа. Их можно направить по электронной почте: anastassia.yakovleva@narva.ee или по адресу Отдела культуры Нарвской городской управы Петровская площадь, 1, 20308.

Софья Боборенко

Фото: Софья Боборенко