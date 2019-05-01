Нарва пережила каскадное отключение электричества

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В минувшую субботу в Нарве случились сразу два сбоя в подаче электроэнергии. Первый сбой, продолжавшийся где-то с 5 до 10.03 утра, затронул лишь один, но довольно крупный район города, включающий Таллиннское шоссе с рядом улиц. Второй сбой был короче — с 18.30 длительностью примерно час, но случился уже вечером и затронул не только Нарву, но и соседние города - Нарва-Йыэсуу и Силламяэ.

Иллюстративное фото.

Как сообщило в понедельник, 20 мая, новостное агентство BNS, Департамент конкуренции начал надзорное делопроизводство в отношении Elering в связи с замыканием, обесточившим Нарву, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ.

Пожар на подстанции

Согласно сообщению BNS, отключение электроснабжения городов Нарва, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу произошло из-за пожара на подстанции независимого системного оператора Elering. Из-за аварии на подстанции отключились восьмой энергоблок Эстонской электростанции (в тот момент там работали всего два энергоблока) и завод масел Enefit280. Для расследования причин произошедшего и выяснения масштабов нанесенного убытка Eesti Energia созвал специальную рабочую группу. Надзорное делопроизводство ставит целью выяснить также, имело ли место нарушение закона о снабжении электричеством.

«Почему произошел останов конкретных производственных мощностей, выяснит расследование. Но фактом является то, что авария повлияла на количество выработанной продукции», - сказал Райне Пайо, член правления Eesti Energia, отвечающий за производство электроэнергии.

Коллапс

Энергетический коллапс, дважды в один и тот же день накрывший один из самых больших районов Нарвы, заставил горожан вспомнить о недавнем призыве к жителям Эстонии запасаться всем необходимым на всякий кризисный случай. И то, что такой случай возможен, показал субботний день.

Люди не имели возможность снять наличные в банкомате, расплатиться на кассе в магазине, заправить топливом автомобиль на заправке. Казалось, и вправду нагрянула какая-то техногенная катастрофа, лишившая нас возможности жить привычной цивилизованной жизнью.

Не стали исключением и горожане, находившиеся в своих квартирах: оказывается, наша жизнь так сильно зависит от электричества, что без него человек зачастую просто не знает, чем себя занять. Когда нет возможности смотреть телевизор, зависать в интернете (к слову, мобильный интернет какое-то время после длительного сбоя еще продолжает действовать), делать привычные домашние дела (гладить белье, пылесосить, готовить...). Даже постирать или набрать воды, чтобы помыть пол, не получается: подкачивающие насосы не работают и на верхние этажи не поступает вода.

Вот что об этом пишут в социальных сетях:

- «А, вообще-то, ситуация критическая: даже бутылку воды не купить, потому что кассы, холодильники, входные двери в магазины и банкоматы - все на электричестве. Бензином не заправиться. Конденсаторы не работают - а вчера, на минуточку, 23 град. было...»

- «А у меня, похоже, ТВ накрылся...»

Что еще говорят жители

Многие комментаторы портала Seti.ee отметили несработавшую систему оповещения населения о сбое в энергоснабжении:

- «Никакой информации, работы с населением. Аварийные службы просто слились и на телефоны не отвечали. Просто плевать. Должны были хоть с рупором с мэром во главе ездить по городу и информировать, успокаивать население».

Мастер-класс в художественной галерее во время отключения электроэнергии прошел при свете фонариков мобильных телефонов посетителей. Фото: SETI.EE

Как заметили обратившиеся в нашу редакцию читатели, к их удивлению, телефон диспетчера VKG Elektrivõrgud OÜ не отвечал на звонки ни во время отключения электричества, ни после его подключения. Не нашли люди никакого объявления или разъяснения и в мобильной интернет-версии сайта продающего электроэнергию предприятия.

Зато порадовал комментарий на Seti.ee одного из участников мероприятия “Узоры в ночи” в честь “Ночи Музеев”:

- «В этом году в художественной галерее был настоящий аншлаг. В период отсутствия электричества во всем городе посетители галереи не растерялись и продолжили изучать выставки, просто включив фонарики. Вынужденная обстановка придала особую пикантность этому мероприятию».

Оставили товар и покинули торговый зал

Не случилось паники и в торговых центрах Нарвы. Во всяком случае, в одном из самых больших из них — Astri keskus – таковой, по словам его директора Маргуса Теелахка, точно не наблюдалось.

Паники в торговых центрах Нарвы не случилось. Фото: SETI.EE

Маргус Теелахк:

- Когда отключилось электричество, были отрублены интернет и другие системы, включая работу кассовых аппаратов. Потух свет, стало невозможно совершать покупки. Клиенты сами начали спокойно покидать торговый зал, оставляя товар. Ушли и зрители кинотеатра, поскольку киносеанс также был прерван. Двери магазина (а они работают в автоматическом режиме) оставались открытыми. Когда в 19.45 подача электричества возобновилась, восстановились и вентиляция, и другие системы торгового центра. Никакой паники у людей за время отключения электроэнергии не было.

Вызволяли застрявших в лифтах

По данным Нарвского филиала фирмы Eesti Otis, 12 человек оказались застрявшими в лифтовых кабинах. Всем им, по словам диспетчера аварийной службы Нарвского филиала фирмы Eesti Otis Владимира Шитова, была оказана помощь. Владимир рассказал, что не припомнит за время своей работы другого такого каскадного отключения электричества. Дежурившему в ту смену механику пришлось максимально быстро реагировать на поступавшие вызовы и спасать людей из лифтовых кабин не только Нарвы, но и Нарва-Йыэсуу, и Силламяэ. Первый звонок поступил с Кангеласте, 23 в 18.38, а далее сигналы о требуемой помощи поступали лавинообразно. Последний вызов поступил в 19.23 с Кангеласте, 17. Помимо этого застрявшие в лифтах звонили также в Центр тревоги, и вызволением их занимались уже спасатели.

Пользуясь случаем, мы поинтересовались у Владимира тем, как следует вести себя в случае, когда вы оказались в лифте, работа которого внезапно прекратилась из-за отключения электричества.





Памятка застрявшему в лифте - Необходимо сохранять спокойствие; - сообщить о себе в Центр тревоги (с 19.00 до 7.00) или аварийную службу (с 7.00 до 19.00), телефон которой есть на наклейках в каждой лифтовой кабине. Заявки принимаются круглосуточно. - Самостоятельных попыток освободиться из лифта предпринимать не стоит. - Не нужно также паниковать из-за боязни задохнуться: кабина лифта — это не герметичное пространство, в нее через вентиляционные решетки поступает воздух из лифтовой шахты. - Не нужно бояться, что лифт оборвется: на самом деле это такая сложная и умная технологическая система, которая умеет блокировать себя при малейшей опасности.

Ситуация с лифтовым хозяйством в регионе, по мнению Владимира Шитова, довольно положительная: все лифты согласно законодательству в определенное время проходят обязательный техосмотр.

Вопросов больше, чем ответов

И все же до последнего остается неясным, как стало возможным столь длительное отключение энергопитания трех городов, почему не сработало резервное оборудование? В поступившем BNS к вечеру понедельника сообщении правления Elering говорится, что авария на подстанции около Балтийской электростанции была вызвана повреждением трансформатора тока и, предположительно, возгоранием из-за внутреннего короткого замыкания.

Председатель правления Elering Таави Вескимяги назвал субботнее ЧП исключительным случаем, первым за его 10-летний срок руководства предприятием.

Таави Вескимяги:

- 330-вольтовые трансформаторы Балтийской подстанции не должны были отключиться из-за повреждения трансформатора тока. Когда что-то происходит с одним из устройств, автоматика должна переключать питание на другое, резервное устройство... Почему отключился энергоблок Eesti Energia, Elering непонятно, мы намерены в этой связи запросить дополнительную информацию у Eesti Energia. Энергоблок, который, согласно пояснениям Eesti Energia, отключился, подключен не к Балтийской, а к Вируской подстанции, которой произошедшая в субботу авария не коснулась. Согласно действующей в Эстонии регуляции, все подключенные к сети электростанции должны быть способны пережить подобные аварии. Отключение энергоблоков, подключенных к другим, нормально работающим подстанциям, в свою очередь создает для системного оператора проблемы в управлении системой и вызывает вопрос: соответствуют ли отключившиеся энергоблоки принятым в Эстонии нормам.

Что же касается резервных электростанций, то они на случай временных перебоев в электроснабжении у Elering есть. Во всяком случае, по словам члена правления Elering Калле Килка в интервью Vikerraadio, имеется резервная электростанция в Кийса мощностью 250 МВт. Кроме того, энергосистема страны подключена к финской системе кабелем Estlink мощностью 1000 МВт и еще одним кабелем аналогичной мощности - к латвийской энергосистеме.

С вопросом, почему же в аварийной ситуации не произошло подключения к этим системам, еще предстоит разбираться специалистам.

Наталья Соболева