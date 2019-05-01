«Новый мост» поможет нарвским КТ благоустроить дворы «под ключ»

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О том, как грамотно и без лишних затрат привести в порядок свой двор, шла речь на очередном заседании Экологического круглого стола Нарвы, в котором приняли участие представители десятков нарвских КТ.

Елена Ульяненок и Владимир Наумов, инициаторы программы «Новая жизнь твоего двора», стали профессионалами, пройдя обучение в Школе садоводства Ряпина.

Как мы уже писали, теперь квартирные товарищества могут получить поддержку из городского бюджета в размере 50 процентов от средств, затраченных на озеленение своего двора, установку скамеек и клумб. Однако ходатайствовать о поддержке можно лишь после того, как работы по благоустройству проведены. С чего начинать, на что обратить особое внимание и каких ошибок следует избегать?

Личный опыт

На собрании опытом благоустройства собственного двора поделилась Елена Ульяненок. Елена - не только участница Экологического Круглого стола, но также и член правления своего квартирного товарищества и куратор проекта «Мосты в полноценную жизнь», в рамках которой около 20 нарвитян с особыми потребностями получили первую в своей жизни работу и сейчас занимаются благоустройством и озеленением различных территорий.

Один из существенных вопросов, который задавали на круглом столе: как быть с деревьями? Одним жителям КТ деревья мешают, другие требуют, чтобы деревья были обязательно сохранены, третьи предлагают взамен прежних высадить молодые саженцы.

На круглом столе напомнили: вырубку или посадку деревьев необходимо согласовывать не только со всеми жителями дома, но и с городской управой. Елена Ульяненок рассказала, что большинство старых деревьев возле ее собственного дома, к сожалению, давно уже пришлось спилить, так как они изначально были посажены слишком близко к дому и их корни могли повредить фундамент.

Итак, оптимальное решение по озеленению вблизи дома включает в себя создание зеленого газона, посадку неприхотливых кустов и не требующих большого ухода цветущих растений, преимущественно многолетников. Первый шаг - создание эскиза, при этом нужно учитывать множество нюансов, от освещения и близости проезжей части до того, какие растения между собой «дружат», а какие - нет.

Поэтому уже на этом этапе целесообразно привлечь к работе профессионала. И вот тут - внимание, КТ! - помощь готово оказать НКО «Новый мост». Елена Ульяненок и руководитель НКО «Новый мост» Владимир Наумов, для которых этот проект - уже далеко не первый, связанный с благоустройством и озелением городских территорий, прошли обучение в Школе садоводства в Ряпино, а также имеют за плечами немалый практический опыт.

Именно поэтому Елена Ульяненок в ходе круглого стола предложила КТ обращаться за помощью в благоустройстве своего двора и в качестве бонуса бесплатно получить эскиз будущего озеленения: специалисты готовы выехать на место, сделать замеры, составить план посадок и рекомендовать подходящие для конкретного участка растения. Отметим, что составление эскиза не входит в перечень работ, которые компенсируются в рамках городской программы поддержки благоустройства дворов.

Представители КТ это предложение приняли «на ура»: тут же, на круглом столе сразу четыре товарищества заявили о намерении сотрудничать с «Новым мостом». И неудивительно, ведь речь идет о выполнении работы «под ключ», от начала до конца: составление эскиза, работы по озеленению участка, а в дальнейшем - регулярный полив и уход за газоном и саженцами, и, что тоже немаловажно, ведение всей документации по проекту озеленения, которая в дальнейшем станет основанием для ходатайства о получении софинансирования со стороны города.

Как пояснили Елена Ульяненок и руководитель «Нового моста» Владимир Наумов, большему количеству КТ оказать услугу по озеленению «под ключ» у НКО пока нет возможности.

Владимир Наумов:

- У нас нет для этого ресурсов, однако мы можем помогать КТ с какими-то разовыми работами. И готовы бесплатно помочь с составлением эксиза. Почему? Мы считаем, что наша задача заключается в первую очередь в том, чтобы вдохновить нарвитян на благоустройство своих территорий, а не в том, чтобы набрать побольше заказов. Потому что известно, что больше всего ценится то, что сделано своими силами, от души.

Как отметили представители КТ, к сожалению, самые активные жители, которые готовы разбивать клумбы во дворах КТ бесплатно, не всегда задумываются о гармоничной цветовой гамме и радующем глаз общем виде зеленой зоны. Одна из задач программы «Новая жизнь твоего двора», которую планируется сделать долговременной и рассчитанной не на один год, как раз заключается в решении таких проблем.

Разумно начинать с небольшого проекта, особенно если квартирное товарищество ограничено в средствах: скажем, для начала благоустроить только часть двора или пару центральных газонов.

Конечно, вопрос о том, как именно должен выглядеть двор, можно решить на общем собрании КТ. «Но речь не идет о том, чтобы целенаправленно бороться с лебедями из покрышек и «бабушкиными огородами» вместо газонов. В конце концов, и в вазонах из покрышек, и в желании посадить вместо газона укроп и петрушку нет ничего плохого, все это можно правильно обыграть и подать - например, вместо газона создать что-то вроде Аптекарского садика в Нарвском замке.

Важно, чтобы появились «первые ласточки», вдохновляющие примеры того, какими эффектными, современными и ухоженными могут стать нарвские дворы. Тогда идея о том, что двор, как и квартира - тоже часть жизненной среды, станет более наглядной», - пояснил Владимир Наумов.

Председатели КТ спрашивали, может ли «Новый мост» уже сейчас помочь с составлением эскиза озеленения, если сами работы КТ запланирует только на будущий год, после детального обсуждения на общем собрании и включении необходимых для этого средств в бюджет товарищества? Да, такая помощь тоже возможна, заверил Владимир Наумов.

Поскольку программа поддержки со стороны города будет долгосрочной, Елена Ульяненок считает, что разумно начинать с небольшого проекта, особенно если товарищество ограничено в средствах: скажем, для начала благоустроить только часть двора или пару центральных газонов.

Например, ее собственное товарищество в этом году планирует посадку многолетников только на двух небольших участках. В прошлом году была посеяна трава, обрезаны и приведены в порядок уже имеющиеся кустарники, что заметно улучшило внешний вид двора. Однако большая часть высаженных вдоль дома туй не прижилась. «Возможно, саженцы туи просто раздавил необычно глубокий в этом году снежный покров. Однако, чтобы не допустить ошибки и не потратить даром средства, оптимально посадить какой-то новый вид многолетних растений вначале на небольшом участке и посмотреть, как он приживется», - советует Ульяненок.

Ирина Токарева

Фото: Ирина Токарева

Наша справка: Информационная встреча с КТ о сотрудничестве по благоустройству, документах и порядке ходатайствования по программе «Новая жизнь твоего двора» состоялась 16 мая в рамках очередного заседания Экологического круглого стола Нарвы. НКО «Новый мост» с октября 2018 г. реализует международный проект Tutors´Bridges («Мосты в полноценную жизнь») совместно с партнерами из Дании и России при финансировании Совета министров Северных стран. Проект направлен на подготовку людей с особыми потребностями к трудоустройству в сфере благоустройства и озеленения. Контакт НКО «Новый мост»: natalja.peoplesparks@gmail.com









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