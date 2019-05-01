Главное не накормить, а познакомить

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В последнюю субботу мая традиционно проводится открытие летнего сезона на Нарвском променаде и проходит дегустационная ярмарка «Вкусы Нарвы».

Сергей Рымар и Виктория Каю приглашают горожан и гостей города весело и с пользой провести время в последний субботний день мая, желают отличного настроения и, конечно же, приятного аппетита!

Ярмарка-дегустация (уже шестая по счету) состоится на Нарвском променаде на этой неделе, в субботу 25 мая. Формат и место проведения мероприятия в этом году остаются прежними.

Церемония открытия - в 12.00 на сцене Дальберга. С 12.00 до 15.30 у подножия бастиона Виктория (по адресу Jõe, 1a) участники ярмарки предложат посетителям попробовать вкусные и аппетитные блюда. Стоимость талона (1 дегустационной порции) по-прежнему составит 2 евро. Организаторы посчитали, что повышать стоимость на центы не целесообразно, так как это усложнит расчеты для людей и увеличит очереди. Вторая часть талона – купон, участвующий в розыгрыше призов от участников дегустационной ярмарки и спонсоров мероприятия. Купон нужно будет заполнить и опустить в один из специальных ящиков, установленных в кассах. Розыгрыш будет проводиться в субботу дважды – в 13.30 и 15 часов.

Примерно 100 грамм

В этом году в ярмарке принимают участие 19 фирм (в прошлый раз – 17), но палаток с угощением будет больше – двадцать одна. В этом году во «Вкусах Нарвы» впервые примут участие фирма Veagles, недавно открывшийся Kohvik No2 и открывающийся в ближайшее время GrillHous Narova. Не участвовавшие в прошлом году ресторан Salvador и кафе Muna на этот раз решили вновь представить свои блюда на суд нарвитян и жюри.

Дегустационная ярмарка «Вкусы Нарвы» - это отличная возможность познакомиться с меню кафе и ресторанов Нарвы и ее окрестностей. Архив «ВП»

- Надеемся, что повезет с погодой, и этот прекрасный семейный праздник состоится всем на удовольствие. Ещё раз напомню, что задача дегустационной ярмарки – не накормить, а познакомить с наиболее широким кругом предприятий общественного питания, которые предлагают свои услуги в Нарве, Нарва-Йыэсуу и других местах Ида-Вирумаа, - говорит Виктория Каю, главный специалист Департамента развития и экономики, являющаяся организатором мероприятия. Размер порции, как и раньше, должен составлять примерно 100 грамм, для того чтобы люди могли попробовать как можно больше блюд от разных участников ярмарки.

Участников ярмарки оценит жюри, главный приз определится по количеству проданных блюд. Также призы будут присуждаться и за победу в двух категориях. В категории «Лучшее оформление» будет оцениваться внешний вид торгового места и оформление блюд, а в категории «Лучшая рекламная стратегия» - действия и методы участника, направленные на привлечение посетителей. Традиционно главный победитель получит яркие и узнаваемые настенные часы с символикой мероприятия, выполненные в технике фьюзинг, победители номинаций получат не менее яркие и красивые призы.

Откроют сезон на променаде

Одновременно с дегустационной ярмаркой пройдет и торжественное открытие летнего сезона спортивных, развлекательных, семейных и прочих мероприятий, которые организует ЦУ Narva Linna Arendus. По словам Сергея Рымара, представителя ЦУ, на сцене Дальберга с 12 до 16 часов состоится концерт, в котором примут участие местные певческие и танцевальные коллективы. Помимо этого на набережной будет работать небольшой городок аттракционов для детей и Улица ремесленников. Для желающих не только поесть, но и активно подвигаться организаторы предложат велосипеды в прокат со скидкой 50%, также дети и взрослые смогут пройти мастер-классы от Натальи Винницкой по прикладному творчеству. Ида-Вирумааский центр профессионального образования в отдельной палатке предложит пройти веселые конкурсы на кулинарно-поварскую тематику. Также будет работать выставка-продажа новых автомобилей и мотоциклов.

Приходите и попробуйте Нарву на вкус!

Софья Боборенко

Фото: Софья Боборенко



