В отставку ушел новый директор Департамента архитектуры и планирования Нарвы

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В понедельник, 20 мая, заявление об отставке подал директор нарвского департамента архитектуры и городского планирования Олег Андреев, почти не поработавший на этой должности. Причина - состояние здоровья.

Олег Андреев. Фото: Илья Смирнов "Северное побережье"

Олег Андреев в конце 2018 года победил в должностном конкурсе и со 2 января занял должность директора департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы. После приблизительно полутора месяцев службы Андреев был вынужден уйти на больничный, продолжающийся поныне, пишет "Северное побережье".

По словам мэра Нарвы Алексея Евграфова, заявление об отставке Андреев подал как раз из-за состояния здоровья. Во главе департамента он будет числиться до конца мая. Евграфов рассказал, что они с Андреевым были постоянно на связи, горуправа была готова ждать его на работу после лечения и дважды переносила сроки возвращения.

Сам 40-летний Олег Андреев разводит руками и говорит, что сожалеет: "Я перенес операцию, и врачи дали рекомендацию вести спокойный, равномерный образ жизни, а с данной службой это вряд ли стыкуется".

Нарвская горуправа скоро объявит конкурс на замещение должности директора департамента архитектуры и городского планирования.

Источник: rus.err.ee