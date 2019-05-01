Elering о хаосе в Ида-Вирумаа: трансформаторы не должны были отключиться

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Субботнюю аварию на обслуживаемой предприятием Elering Балтийской подстанции в Ида-Вирумаа вызвало разрушение трансформатора тока и, вероятнее всего, возгорание, начавшееся в результате короткого замыкания, сообщила пресс-служба предприятия.

Таави Вескимяги. ФОТО: Eero Vabamägi

«Случай является чрезвычайным. 330-киловольтные трансформаторы Балтийской подстанции не должны были отключиться из-за разрушения трансформаторов тока. Подстанции и электросистема в целом построены таким образом, чтобы поломка единичного прибора не приводила к перебоям поставки электричества потребителям. Если с одним прибором что-то происходит, автоматика должна перевести питание на другие – резервные приборы. Таких происшествий, как случившееся на Балтийской подстанции, оставивших потребителей без питания, не происходило десять лет, в течение которых я руковожу Elering, а раньше бывало. В то же время, эта авария не представляла угрозы блокировки всей электросистемы Эстонии», - объяснил председатель правления Elering Таави Вескимяги.

«Почему приборы электропитания Eesti Energia отключились, для Elering осталось непонятным, и мы хотим запросить дополнительную информацию у Eesti Energia. Приборы питания, которые, как объясняет Eesti Energia, отключились, подсоединены не к Балтийской подстанции, а к Вируской подстанции, которую субботняя авария не затронула. Прибор питания Eesti Energia на Эстонской электростанции отключился после того, как авария на Балтийской подстанции Elering уже была ликвидирована.

Согласно действующей в Эстонии регуляции, все объединенные в сеть электростанции должны быть в состоянии пережить такие аварии. Отключение приборов производства электричества, подключенных к другим, нормально работающим подстанциям, провоцирует в свою очередь возникновение проблем при управлении системой у управляющего системой и вызывает вопросы о том, отвечают ли отключившиеся приборы питания действующим в Эстонии требованиям», - добавил Вескимяги.

Субботнее отключение коснулось потребителей региональной распределительной сети VKG Elektrivõrgud. Это предприятие работает в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Подавляющее большинство потребителей получило электричество от Elering обратно примерно через час после отключения.

Одним из основных принципов работы Elering является рабочая надежность. Рабочая надежность Elering в последние годы значительно улучшилась. В прошлом году в сети Elering произошли 86 аварий, но потребители недополучили лишь 18,5 мегаватт в час, что является, по сути, годовым потреблением двух маленьких частных домов.

Источник: rus.postimees.ee