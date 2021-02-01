«Тащилась обратно с тяжелыми сумками»

Дата публикации: Вчера, 13:30 Просмотрено: 407

Здравствуйте, уважаемая редакция!

Я работаю разносчиком газет и поэтому часто пользуюсь городским транспортом, чтобы не таскать тяжелые тележки и сумки в руках. Вот и в прошлый четверг я ездила в Торговый центр, а оттуда возвращалась на другой свой участок, что в районе ДК «Ругодив».

В конце июля остановки «Ругодив» и «Петровская площадь» временно были закрыты. Фото: Наталья СОБОЛЕВА

Однако, выйти на своей остановке мне не удалось, поскольку автобус от вокзала поехал не на Пушкина, а мимо Воскресенского собора, бывшего завода «Балтиец», по улице Линда. Пришлось мне со всей поклажей, включая предусмотрительно закупленные в Торговом центре соки, квас и другие напитки, без которых никак этим жарким летом, тащиться в обратном направлении.

Как-то можно было предупреждать пассажиров об изменениях маршрута — и в самом автобусе, и в местных СМИ? Но уже после случившейся со мной неприятности, к сожалению, не нашла я и внятного сообщения о переносе остановки (куда же ее все-таки перенесли?) в городском издании «Нарвский Репортер».

Мы, старые нарвитяне, любим свой прекрасный город и привыкли к нему. Нас совсем не устраивают бесконечные ремонты городских улиц, включая центральную улицу Пушкина. Когда же они, наконец, закончатся? И куда же, в конце концов, перенесли остановку у «Ругодива»?

Нина АНТОНОВА,

постоянный подписчик и разносчик «Нарвской Газеты»

На вопрос нашей читательницы редакция получила ответ от старшего специалиста Нарвского Департамента городского хозяйства Веры МИХАЙЛОВОЙ:

- В связи с асфальтированием перекрестка улиц А.Пушкина и И.Графова 28-29 июля остановки «Ругодив» и «Петровская площадь» были закрыты, автобусы двигались по улице Линда. На городском сайте была опубликована данная информация. На остановках были вывешены объявления. 30 июля движение через перекресток восстановлено, и остановки работают в привычном режиме. Приносим извинения нашим пассажирам за неудобства.





Подготовила Наталья СОБОЛЕВА