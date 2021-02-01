Вправе ли правление включать в плату жильцам судебные расходы?

Дата публикации: Вчера, 15:30 Просмотрено: 277

Вопросы, касающиеся деятельности разного рода объединений собственников, нередки в редакционной почте. Очередные из них поступили в нашу редакцию от читателя «Нарвской Газеты» по имени Руслан.

Иллюстративное фото: mke.ee

Читатель спрашивает:

1. Имеет ли квартирное товарищество право увеличивать тариф квартирной платы за обслуживание (на 0,08 цента/ кв.м), оправдывая это тем, что кто-то из жильцов подал на правление КТ в суд, и оно, правление, должно для своей защиты нанимать адвоката и переводчика? В итоге, уточняет Руслан, каждый собственник, включая тех, кто судится с товариществом, будет по этому тарифу платить больше в среднем на 25-30 евро за год.

2. Нужно ли для строительства домика для сбора мусора устраивать конкурс среди фирм или можно опереться на данные, полученные в результате сбора ценовых предложений соседними КТ, проделавшими эту работу в предыдущие годы?

На вопросы читателя ответила член правления Keta õigusbüroo OÜ Марина СУХНЕВА.

1. Любое увеличение платежей квартирособственников в КТ должно утверждаться планом хозяйственной деятельности и решением общего собрания КТ (или письменным голосованием). Из вопроса ясно, что квартирособственник обратился в суд с требованием против товарищества (не правления), из-за чего могут возникнуть незапланированные расходы на юридическую помощь, то есть целевые расходы на судебный процесс. Нужно утвердить новый план с целевым фондом на судебный процесс на общем собрании, причём заявитель-квартирособственник не должен такой платёж оплачивать. По окончании процесса нужно или закрыть целевой фонд в расходы КТ (если суд не определит, что расходы возмещает проигравший заявитель), или вернуть платежи квартирособственникам (если суд определит, что расходы возмещает проигравший заявитель), или принять решение на собрании, что расходы возмещает товариществу правление, если правление нарушило в данном деле закон, и вернуть платежи квартирособственникам.

2. Закон не устанавливает обязанность КТ проводить конкурсы среди подрядчиков на какие-либо работы. Это сложившийся обычай. Правления КТ и не умеют организовывать конкурсы по правилам, обычно собирают ценовые предложения и выбирают самую низкую цену.





Подготовила Наталья СОБОЛЕВА