Дорожка-переправа: кому обязаны?

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Нынешней многоснежной зимой у нарвитян возникает много претензий на качество уборки городских дорог и пешеходных дорожек от снега и наледи. И далеко не всегда эти претензии касаются участков, за которые отвечает город. Достается критики и квартирным товариществам, и частным собственникам.





– Хочу спросить, кто должен чистить пешеходную дорожку, ведущую от 12-этажного дома по улице Пушкина в сторону Старого города и Темного сада. Другие пешеходные дорожки, проходящие в разные стороны в центре города у этого дома, город заботливо чистит тракторами, и ходить по ним удобно и приятно. Но почему-то эту дорожку, что тянется около старинного арочного домика с офисом фирмы «Юнона» и ведет к грузовому таможенному терминалу, не чистят. Ее только утаптывают люди.

С уважением,

Нина Павловна





На вопрос читателя ответила старший специалист службы охраны порядка Нарвского Департамента городского хозяйства Анна Галактионова:

– Пешеходная дорожка, ведущая от 12-этажного дома по улице Пушкина, 20 в сторону Старого города, находится на территории частной собственности. Уборку данной территории от мусора, листвы и снега должен осуществлять собственник согласно «Правилам благоустройства города Нарвы». Служба охраны правопорядка связалась с собственником данной территории и разъяснила ему порядок уборки от снега.

В телефонном разговоре с нашим корреспондентом старший специалист уточнила, что речь в ответе шла о представителе собственника по адресу Тулевику, 6, с которым связалась служба охраны порядка департамента. По словам чиновника, собственник территории обещал почистить дорожку в ближайшее время.

ОТ РЕДАКЦИИ. Наш запрос в департамент был отправлен 12 февраля, ответ на него пришел 26-го. За этот период дорожку можно было почистить от снега, и не раз. Но этого не происходило. Собственник протянул до оттепели, когда утоптанный снежный наст превратился в каток.





Подготовила Наталья СОБОЛЕВА