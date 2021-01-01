В гости к матери: количество поездок значения не имеет

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«Здравствуйте, уважаемая редакция! Помогите мне получить ответ на вопрос, который волнует не только меня, но и многих нарвитян, оказавшихся в таком же, как я, положении.

Мне уже довольно много лет – скажем так, за 80. После того, как российско-эстонскую границу из-за пандемии закрыли, встретиться нам со своими детьми, проживающими в России, - огромная проблема. А ведь они нам сильно помогали, только на эти встречи и была вся надежда.

Мой сын собирается сейчас ко мне в отпуск, но хотел бы разделить его на два приезда. Если он приедет ко мне сейчас, пустят ли его в этом году во второй раз? У него Шенгенская виза, раньше он навещал меня часто. Но ведь сейчас правила другие, и ситуация периодически меняется. Мы совсем растерялись...»







Иллюстративное фото. Автор Anastasia Egorova: Pexels

Отвечает старший служащий пограничного пункта Нарва-1 Кристьян Папагой:

– Как часто с учетом ограничений, связанных с пандемией, можно приезжать в Эстонию из России, если есть многоразовая виза?

– В соответствии с пунктом 13.1 распоряжения номер 169 Правительства Эстонской Республики Департамент полиции и погранохраны может в качестве исключения разрешить въезд в Эстонию иностранцу, у которого отсутствуют признаки заболевания и у которого непосредственный восходящий или нисходящий родственник или супруг является гражданином Эстонии, имеет вид на жительство либо обладает правом на проживание в Эстонии. Исходя из этого проживающие в Российской Федерации дети могут посетить своих родителей, которые проживают в Эстонии. Со стороны Эстонии не установлено ограничений на то, как часто можно посещать своих родителей в течение года.

– Какие документы нужно иметь при себе для пересечения границы?

– Помимо паспорта и визы должны иметься документы, подтверждающие цель поездки. Если человек хочет посетить своих родителей в Эстонии, должны иметься документы, подтверждающие, что родители проживают в Эстонии. Для этого достаточно, чтобы у пересекающего было свидетельство о рождении родителя в Эстонии или иной документ, подтверждающий, что родитель живет в Эстонии.

– Какие условия россиянин должен выполнять по прибытии?

– После прибытия в Эстонию человек должен самоизолироваться и не контактировать с другими людьми. Это означает, что человек обязан в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Эстонию находиться в месте своего проживания.

Период ограничения свободы передвижения можно сократить, если:

человек не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну сдал тест, и результат теста был отрицательным, и человек после прибытия в Эстонию не ранее, чем на шестой день после прохождения первого теста сдал второй тест, результат которого также был отрицательным, или врач признал человека незаразным;

человек, который не сдавал тест не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну, сдал указанный тест незамедлительно после прибытия в Эстонию, и результат этого теста был отрицательным, и человек не ранее, чем на шестой день после прохождения первого теста сдал второй тест, результат которого также был отрицательным, или врач признал человека незаразным;

Департамент здоровья или Департамент полиции и пограничной охраны не имеют права освободить человека от ограничения свободы передвижения или сократить его срок.

– Но сын ведь приедет к матери, чтобы помочь ей... Сидеть безвылазно в квартире – это же в данной ситуации абсурд. Есть ли какие-то варианты?

– Человек без признаков заболевания COVID-19 (см. на домашней странице Департамента здоровья https://www.terviseamet.ee/ru/simptomy) может покинуть место жительства или пребывания при нижеследующих обстоятельствах, следуя всем возможным мерам предотвращения распространения инфекционного заболевания:

если он получил распоряжение работника здравоохранения или чиновника полиции покинуть место жительства или постоянного пребывания; если он покидает место жительства или постоянного пребывания по направлению работника здравоохранения для получения услуги здравоохранения или в случае опасности жизни или здоровью лица; если он выполняет неотложные и неизбежно необходимые трудовые обязанности по решению работодателя, и он прошел не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну или после прибытия в страну, не менее одного теста с отрицательным результатом, за исключением случаев, если он прибыл из Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии; участвует в неотложном семейном мероприятии и сдал не менее, чем за 72 часа до прибытия в страну или после прибытия в страну не менее одного теста с отрицательным результатом; если он приобретает вблизи места жительства или пребывания необходимое для повседневного проживания по причине, что иным способом это сделать невозможно; если он находится на свежем воздухе и полностью избегает контакта с другими людьми; если он подписал данное подтверждение об обязанности выполнения вышеуказанных требований.

Подготовила Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

