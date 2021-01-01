«Гордимся быть продолжателями ее рода»

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Наша читательница Валентина Шеркунова прислала в редакцию статью своей дочери Полины, рассказывающую про старейшего представителя большого рода – маму, бабушку и прабабушку, чья судьба неразрывно связана с судьбой большой страны и ее непростой историей.



Моя прабабушка Евгения Ивановна Калинина в этом году отметила свое 90-летие. Своими словами я хочу выразить безграничную любовь, гордость и восхищение ее стойким и сильным характером. Эти чувства она каким-то волшебным образом вызывает у всех многочисленных родных, друзей, бывших коллег, соседей – все, кто когда-либо сталкивался с этой женщиной, ценят и уважают ее за честность, доброту, великодушие и самоотверженность.



Евгения с правнучкой Полиной.



Несмотря на свой интересный возраст, прабабушка самостоятельно ведет свой быт, интересуется жизнью всех-всех близких, обстановкой в городе и мире, регулярно обновляет обстановку в квартире, к приходу гостей у нее всегда найдется угощение. Ее острый ум и мудрый взгляд до сих пор привлекают всех нас, ее родных, да и просто знакомых. Мы тянемся к ней за советом, и просто поговорить с ней «за жизнь» очень приятно и всегда весело: она у нас остра на язык.





На войну – прямо из-за стола

Евгения родилась в январе 1931 года в Ленинградской области, в деревне Лавеничи, Лодейное поле. Мама – Мария Андреевна, папа – Иван Игнатьевич Грузинские. Отец был одним из самых уважаемых людей в деревне, работал главным механиком МТС (машинно-тракторной станции), поэтому дома постоянно собиралось начальство и гостила районная верхушка. В семье были еще две младшие дочки. Жили благополучно, «не жаловались», как говорит бабушка. Когда ей исполнилось 10 лет – началась война, и хорошая жизнь закончилась.

В тот день, 22 июня 1941 года, вся деревня гуляла. Был какой-то праздник, все веселились и пили. Евгения со своей мамой гостила у ее бабушки, Агафьи Артамоновны Челпановой. И вдруг объявили, что началась война. Всех мужиков, пьяных, прямо из-за стола, забрали в армию – так запомнила бабушка этот момент. Вернулась Женя с мамой под утро домой, а отец сидит на крыльце пригорюнившись. Сначала его на войну не брали, у него в деревне была бронь, как у начальства. Почти год не брали, а потом он взял и ушел на фронт добровольцем. В 1942 году сел на танк и уехал, навсегда. Но прабабушка на всю жизнь запомнила его прощальные слова: «Дочка, учись! При любой возможности. Если будет хоть какая-то возможность чему-нибудь чуть-чуть учиться, всегда учись!». «Отец хотел, чтобы я грамотная была. Это были его последние слова», – рассказывает Евгения.

Тогда и начался настоящий ужас. Есть было нечего, надеть тоже нечего. Всю живность, все продовольственные запасы из всех хозяйств забирали в армию – нужно было кормить солдат. Самую младшую сестру Евгении, недавно рожденную, летом кормили щавелем – больше было нечем. Голод был страшный. Письма от отца приходили все реже и реже. А потом пришла похоронка.





Тяготы эвакуации

Прабабушку с семьей эвакуировали в Казахстан. Очень много людей погибло тогда в дороге – еду давали только на станциях. Слишком долго люди были без еды, голодали, и от того, что потом сразу много съедали – умирали.

В Северо-Казахстанскую область поезд ехал долго. Бабушку с ее семьей поселили в квартиру к одной немке в Чкаловском районе, село Донецкое. Там Женя выучила немецкий язык – надо было приспосабливаться к новому обществу.

А потом в Казахстан сослали чеченцев (они не хотели воевать). И чеченцы начали убивать эвакуированных: семь человек зарезали. Чтобы спасти эвакуированных матерей с детьми, их собрали и послали в освобожденный район Украины. Когда они проезжали Тихвин, бабушка запомнила мамины слова: «Дочка, вот здесь похоронен в братской могиле наш отец…».

До окончания войны Евгения со своей семьей жила в Украине. Будучи 12-летней девочкой, уже работала в колхозе – мама была очень больна, работать не могла. Летом особенно сложная и долгая была работа на комбайне – убирали урожай, домой приходили ближе к ночи. «Я иду домой. А она стоит возле ворот, тяжело облокотившись, и плачет, что я – ребенок, работаю на такой тяжелой работе», – вспоминает Женя. Мама не дожила до конца войны, там на Украине ее и похоронили. И так моя прабабушка осталась одна – маленькая «взрослая» с двумя сестрами на плечах.

В день окончания войны Женя вместе с остальными купалась в речке. Одна девочка прибежала и кричит: «Девчонки! Война кончилась!». А к вечеру этого дня все отцы уже вернулись домой – «Как будто их всех держали за околицей!» – всегда удивляется бабушка, – и принесли много немецких вещей. На второй день все девчонки форсили в немецких нарядах. А бабушка плакала: ей было очень грустно и обидно, что никто не вернулся, да и надеть было нечего. Тогда одна молодая украинка, вдова, к которой тоже никто не пришел, позвала бабушку, раскрыла сундук, вывалила все наряды: «Надевай!».





Была им и сестрой, и мамой

После войны Евгения с сестрами вернулась в родную деревню. Бабушка устроила Женю в ремесленное училище. Евгения не хотела уезжать, переживала: как бабушка одна с сестрами справится. И когда Женя все-таки уехала учиться, бабушка тут же сдала детей в детдом, ей было сложно с двумя малыми девчонками.

Евгения была очень привязана к своей бабушке, ждала, пока сможет навестить в деревне ее и сестер, откладывала свои хлебные пайки, чтобы привезти гостинец. Когда Женя приехала в деревню, ей сказали, что бабушка недавно заблудилась в лесу, ее нашли в плохом состоянии и отправили в больницу. Женя пришла к бабушке в больницу, принесла хлеб. А оказалось, что та и сама свой хлеб сберегла для любимой внучки, да и в лес специально ходила, чтобы найти что-нибудь съедобное. Бабушка очень ждала внучку и дождалась. На следующий день после приезда Жени ее бабушка умерла. Хоронила ее Женя сама, ей было 15 лет.

После смерти бабушки Женя пыталась найти своих сестер – она не знала, где именно они находились. И только после учебы, когда она уже познакомилась с Николаем, своим будущим мужем, она нашла их и забрала Валю и Надю к себе. До сих пор со слезами на глазах бабушка вспоминает, как привезла сестер из детдома и со страхом пришла домой – что-то скажет молодой муж? «Вот, привезла...» – «Привезла? Значит, будем жить». И вырастили их, как собственных дочерей. У самих Калининых три дочки: Галя, Нина и Ира (моя бабушка). Прабабушкины дочки пополнили семью четырьмя внуками: Рома, Вероника, Женя и Валя, моя мама. А внуки подарили прабабушке четверых правнуков: Ульяну, Ромели и меня с сестрой Алёной.





Жили душа в душу

После ремесленного училища Евгению отправили по распределению в Ивангород – именно там моя бабушка познакомилась с моим прадедом Колей. Познакомились они в клубе на танцах, и прадед сразу влюбился – наша «ба» была лучшей танцоршей!

Жизнь в большой семье была непростой: прабабушке с прадедушкой постоянно приходилось думать, чем всех прокормить, во что одеть и обуть, как воспитать и выучить. Когда девочки (бабушкины сестры и дочки) постепенно начали покидать родительский дом, бабушка отправляла им по почте всю свою зарплату – «сами проживем, лишь бы у девчонок все было хорошо». Но, несмотря на трудности, они старались и умели жить счастливо. Бабушка очень любила шить, вязать, читать, вкусно готовила. Вместе с дедом они не пропускали ни одного фильма в кинотеатре, постоянно ходили на футбол, у них было много друзей, веселые праздники. Они обожали путешествовать, ходить на рыбалку или просто в лес.

Я могла бы еще долго рассказывать про беды и победы прабабушки – поверьте, за 90 лет их было множество. Самая трагичная в современном периоде – гибель такого же молодого сердцем любимого мужа спустя короткое время после Золотой свадьбы... И до сих пор любую неудачу каждого своего «отпрыска» она воспринимает как личное, болеет душой за всех, но и радуется от души.





Во всем замечать хорошее

А меня всегда удивляло, как человек может оставаться таким добрым, честным, цельным, жизнерадостным и отзывчивым, пройдя через столько испытаний и пережив столько горя, которого хватило бы на несколько судеб.

Как-то раз у нас с бабушкой произошел серьезный разговор, и она мне сказала: «А жизнь-то какая, Полина, была? Сладкого ничего-то не было... Ни в юности, ни в молодости, ни потом.… Вся жизнь была непонятная какая-то: голод, холод, нужда. Не дай Господь прожить такую тяжелую жизнь кому-нибудь». А все-таки прабабушка всю свою жизнь старалась замечать хорошее, гармонично встраивалась в любую среду и пользовалась уважением в любом коллективе (она трудилась 28 лет ткачихой на Кренгольме, заведовала складом в магазине «Силуэт»).

Бабушка помнит каждого своего близкого и дальнего родственника, переживает за всех и очень любит своим сердцем. Моя бабушка вырастила такую огромную, а главное, дружную семью. Мы все ее очень любим, ценим и невероятно гордимся быть продолжателями её рода.

«Ба», мы желаем тебе здоровья!



Евгения с тремя дочерьми в день своего 90-летия.

Полина ГОЛУБЕВА