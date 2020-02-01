Отстаньте от хрущевок! Возрождением архитектуры Старой Нарвы процветания города не добьешься

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Лаури Вахтре наделал шороху своей статьей в посвященном Нарве спецномере газеты Postimees, предложив идею государственной программы по сносу хрущевок в районе нарвского Старого города и возрождения его в довоенном или приближенном к довоенному виде.





Фото: wikipedia



Лаури Вахтре — политик (был членом Рийгикогу от Isamaa, советником Минобороны), писатель, публицист, историк (автор учебника истории Эстонии для русских школ), то есть специалист во многих смыслах, но все же человек немного наивный. Прежде всего, он наивен, когда убеждает себя и читателей в том, что «экономически сносить хрущевки наиболее целесообразно», а государство в принципе может направить сотни миллионов евро на зачистку территории внутри кольца бастионов и строительства там новой «Старой Нарвы».

Даже не хочется объяснять Вахтре и его единомышленникам, почему большинство эстонских избирателей никогда не одобрит строительства за государственный счет привлекательной современной недвижимости в стиле ретро и переселения в нее жителей нарвских хрущевок, которым посчастливилось поселиться именно в районе Старой Нарвы. Пусть им это лучше объяснят жители хрущевок в каком-нибудь Вока или Палдиски.

Идея, что будущее Нарвы, прежде всего, в туризме, уже давно набила оскомину. Она, мягко говоря, затасканная и немного глупая. Понятно, что географическое положение Нарвы является огромным ресурсом, туристические потоки через город и в город надо развивать, но строить экономику немаленького в общем-то города, делая ставку на развитие одной отрасли, просто опасно. Все-таки движение людей через границу у нас, как известно, зависит в очень большой степени от политики, от отношений России и Эстонии, России и ЕС, в радужном будущем которых, наверное, сегодня никто не уверен.

Превращать Нарву именно в туристический город - это все-авно, что превращать ее в город текстильщиков и энергетиков. 1000 предприятий, работающих в 100 разных направлениях, это более устойчивая конструкция городской экономики, чем два промышленных градообразующих гиганта в двух отраслях или сотни предприятий, живущих на деньги туристов.

Разнообразие экономики, ставка на то, что не так сильно зависит от политики или не зависит вовсе, на то, что будет прогрессировать и в отдаленной перспективе, но и на туризм, конечно, тоже, но без перегиба, - вот оптимальная экономическая политика в отношении Нарвы.

Хрущевки — это грустно, и дай бог всем нам или хотя бы нашим детям дожить до того дня, когда в Эстонии их останется лишь несколько, в качестве памятников архитектуры. Но сегодня хрущевки — это просто очень доступное жилье, неудобное, устаревшее физически и морально, но доступное.

В Нарве довольно интересная ситуация на рынке недвижимости - цены на качественное жилье подбираются к таллиннским, а квартиры в хрущевках в целом вполне дешевы. Можно купить сносную однокомнатную квартиру за 10-15 тысяч. Этой возможности нарвитян нельзя лишать точно, во всяком случае до тех пор, пока зарплаты в уезде, в городе не догонят среднереспубликанские. Пока отставание очень серьезное, и хрущевки надо беречь в качестве социально важных объектов.

Обнадеживающе звучит пассаж Вахтре, что при возрождении архитектуры Старой Нарвы в какой-то момент (когда почти все старое будет снесено, а новое построено) надо будет задуматься и о судьбе здания Нарвского колледжа Тартуского университета. Не раньше. Приятно, что он не предлагает избавиться от колледжа раньше, то есть лет 100 он еще простоит, привлекая туристов. Это может показаться Вахтре парадоксальным, но да, колледж привлекает туристов. Многим из них интересны не только памятники старины, СПА и казино, как полагает автор, которому мы, конечно, благодарны за неравнодушие к Нарве и заинтересованность вопросом ее развития.

Роман Викулов



