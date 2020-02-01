Несменяемость поставщиков услуги школьного питания в Нарве можно сравнить с несменяемостью власти в городе

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Поразительный подход, конечно, демонстрирует нарвская власть, отказываясь от проведения конкурса на поставщика питания во все нарвские школы, решив ограничиться для начала конкурсом, касающимся двух школ. Якобы управа неважно подготовила условия конкурса, который должен был определить поставщика на пять лет, и можно решиться только на «небольшой» тендер, рискуя, конечно, вступить в судебные споры с теми, кто останется недоволен результатами.

Фото: Narva Keeltelütseum Instagram

Очень сложно, глядя на все это, не утвердиться в мысли, что нарвские власти просто очень не хотят расставаться с нынешними поставщиками услуг — поделившими рынок фирмами "Mann Grupp" и "Tes Plus". Почему не хотят — никто не понимает. То есть даже очень активные оппозиционеры, не привыкшие лезть за словом в карман, не спешат обвинять каких-либо нарвских руководителей в том, что они в данном случае отстаивают свои частные, возможно, меркантильные интересы.

Понятно, что конкуренция способствует снижению цены и повышению качества, то есть способствует тому, что избиратель должен одобрить непременно. Способствует тому, что улучшит финансовые возможности города, высвободит средства для реализации других задач. Даже как-то странно проговаривать такие банальности.

Закон не требует проведения конкурса в нарвском случае, но здравый смысл требует. Нет разумных доводов против.

Когда нет рационального объяснения, волей неволей приходится прибегать к нерациональным. Открытый конкурс на поставку услугу школьного питания не проводился в Нарве с начала 2000-х, то есть примерно с того же времени, когда городом стали править центристы, превратившись пару лет назад в не центристов, но, возможно, временно, и, может быть, еще вернутся в лоно ЦП. Главное, что по персоналиям и общему духу это практически все та же команда, что и 20 лет назад.

Людям столь долго находящимся у власти в большинстве случаев свойственен консерватизм и нежелание что-то менять в привычной конструкции. Возможно, правители Нарвы просто попали в ловушку своих консервативных представлений о действительности, не сомневаясь (опять же по привычке) в том, что очередному их переизбранию в 2021 году ничто не может помешать и не помешает.

Много разговоров о якобы низком качестве школьного питания, производящегося не сменяющимися уже скоро как 20 лет поставщиками. Тут уж пусть судят эксперты или хотя бы школьники, пробующие все это дело ежедневно.

Можно разве что не сомневаться в общем правиле — монополия росту качества не способствует.

Это можно сказать и о продолжающимся уже 20 лет монопольном правлении в Нарве группы, не так давно выступавшей под вывеской Центристской партии.

Философ Ильин однажды написал: «Установление партийной монополии никогда и нигде не приведет к добру: лучшие люди отойдут в сторону, худшие повалят в партию валом; ибо лучшие мыслят самостоятельно и свободно, а худшие готовы приспособиться ко всему, чтобы только сделать карьеру. Поэтому монопольная партия живет самообманом: начиная «качественный отбор», она требует «партийного единомыслия»; качественный уровень партии срывается, и к власти приходят симулянты, взяточники, хищники, спекулянты, льстецы и предатели».

С осуществляющей в Нарве власть группой все, наверное, не так прискорбно, но чем дольше она остается у власти, не желая ею делиться ни с кем, тем больше рисков испортиться качественно.

Чтобы избежать этого надо все-таки иногда принимать безусловно правильные решения. Например, о проведении открытого конкурса на поставку школьного питания - подготовка его условий наверняка не является самой сложной задачей, которую решали нарвские правители. Если они стали неспособны ее решить, зачем тогда они вообще нужны такие?

Роман Викулов















