Хитро и наивно. Нарвская горуправа проводит опрос горожан так, что можно ждать только одного результата

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Хотели бы вы, чтобы рядом с домом, в котором проживаете, детским садом, куда водите ребенка, магазином, где покупаете продукты, построили Дом для людей с психическими расстройствами? «Конечно, нет, лучше не надо», - таким будет ответ среднестатистического нарвитянина, человека доброго, сочувствующего слабым и обделенным, но неадекватных и непредсказуемых людей сторонящегося. Нарвские власти по сути проводят опрос с предсказуемым результатом, пользуясь неинформированностью горожан, а также другими уловками.

С кем нарвитянам предстоит иметь дело, появись в Нарве Дом для людей с психическими расстройствами, никто объяснять им не потрудился, призвав в то же время проголосовать за или против строительства дома, выбрать наилучшее место для него. То, что речь не о маньяках, которые будут ходить в магазин и аптеку с топором за пазухой, когда их перевезут из опутанных колючей проволокой закрытых лечебниц, а и о недополучающих психиатрические услуги нарвитянах, сегодня свободно передвигающихся по городу, никто участникам опроса не посчитал нужным сообщить.

На сайте narva.ee Нарвская горуправа сухо сообщает только о том, что город имеет возможность получить из структурных фондов средства на создание Дома для людей с психическими расстройствами. Говорится, что если Нарва будет ходатайствовать о поддержке строительства дома, то «он должен располагаться в городской среде в шаговой доступности от жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, магазинов и других объектов общественного пользования».

Вопрос формулируется так: "Следует ли разрешить строительство дома попечения для людей с психическими расстройствами вблизи жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, магазинов и других объектов общественного пользования? Если ДА, то какое месторасположение бы вы выбрали?" Среди предлагаемых вариантов расположения будущего Дома для людей с психическими расстройствами - «район ул.Сепа, 18», «район ул.Тииги (в окрестностях карьера Кадастику)», «район ул.Пушкина (территории недалеко от Kaupmees)», «район ул.Раху (территории между ул.Раху и ул.Пушкина)». Нарвская городская управа предлагает жителям города выбрать наиболее устраивающий их вариант расположения дома или высказаться против его появления на сайте volis.ee.

Вариант «не желаю вообще», поставленный в один ряд с вариантами расположения Дома для людей с психическими расстройствами, наберет больше голосов, чем любое из предложенных мест.

Его победа была бы еще более убедительной, если бы предлагалось еще большее число локаций, но власти решили знать меру, не сомневаясь в результате.

Почему нарвским властям не нужен Дом для людей с психическими расстройствами в любом жилом районе (Минсоцдел не хочет видеть его на задворках), предельно понятно. Они не сомневаются в том, что большинству жителей сложно объяснить его необходимость для Нарвы, а потому считают такую работу бесперспективной и политически вредной.

Только вот люди с психическими проблемами из Нарвы никуда не денутся, хотя и Дома у них, судя по всему, здесь не будет. То, как организован опрос, не оставляет шансов на его появление.

А если по нормальному, без обмана, то как?

Да очень просто, велосипед изобретать не обязательно. Волеизъявлению общественности по важным вопросам должно обязательно предшествовать общественное обсуждение этих важных вопросов, а перед тем подробное информирование населения, что именно предстоит решить. В ходе обсуждения эксперты, все заинтересованные, неравнодушные лица находят слабые и сильные места предлагаемых решений, СМИ доносят их до своих аудиторий, и частные лица, голосуя, опираются не на рождающиеся у них в голове при чтении формулировки вопроса фантомы, а на сложный массив информации и разносторонних мнений.

Организация волеизъявления народа (в рамках референдума, например) без предварительного обсуждения в демократических обществах считается жульничеством, нарушением процедуры. В нарвском случае власть легко закрыла глаза на такие мелочи, хотя речь идет о чрезвычайно важном вопросе, связанным со здоровьем общества, в том числе в самом широком смысле, с доступностью медицинской помощи, с принципами организации социальной сферы.

Роман Викулов

