НАШ КОММЕНТАРИЙ: Нарвскую муниципальную газету, конечно, не закроют, и это неплохо!

Дата публикации: Вчера, 12:51 Просмотрено: 472

Чем закончится для обошедшегося в прошлом году нарвскому бюджету в 150 с лишним тысяч евро муниципального издания Narva Linnaleht война с местными оппозиционерами, сказать сложно.



Возможно, его деятельность на рынке рекламы будет урегулирована, и своими демпинговыми расценками Narva Linnaleht перестанет рыть яму под независимыми изданиями. Может статься, что возможности бесплатной (то есть за счет бюджета) рекламы лидеров правящего большинства в горсобрании и руководства управы в газете будут ограничены, благодаря вмешательству комиссии по надзору за финансированием партий.

Но вряд ли стоит сомневаться в том, что действующее руководство города ни за что не согласится закрыть Narva Linnaleht. И дело не только в том, что не в его правилах уступать давлению оппозиции и признавать таким образом свою слабость. Прежде всего, этого не произойдет потому, что другого варианта нет. Не так уж много осталось до выборов осени 2021 года, чтобы правящее большинство не задумывалось о тех средствах, с помощью которых сможет продлить свое правление. Свое издание, развивающее у нарвитян почтение к правителям и презрение к их оппонентам, до сих пор исправно выполняло свою задачу на всех выборах. Раньше таким изданием была газета «Город». С тех пор как Нарва перестала покупать у него одни страницы для размещения своей информации и лояльность, мягко говоря, на всех прочих страницах, «Город» стал сердитым, оппозиционным изданием. Мало кто еще с такой бескомпромиссностью критикует нарвские власти, не оставляя их просчеты без внимания.

Некогда сервильное издание в своей новой инкарнации публикует карикатуры на верховных правителей Нарвы, предоставляет трибуну оппозиционерам. При этом «Город» по-прежнему еженедельно исправно оказывается в каждом нарвском почтовом ящике, причем одновременно с Narva Linnaleht.

Издания обмениваются колкостями, пикировкой на их страницах занимаются политики. Красота! Интрига! Политическая дискуссия, которая чем ближе к выборам, тем более будет напряженной, драматичной и увлекательной!

В кои-то веки массовый нарвский избиратель будет получать объемную картинку с полей предвыборных баталий, взгляд — с позиции правящего большинства и взгляд из стана оппозиции.

У тех, кто желает закрытия Narva Linnaleht и возвращения прошлого «Города», право слово, нет сердца, переживающего за будущее Нарвы.

Пока, конечно, очень интересно, получится ли у оппозиции добиться права публиковать бесплатно свои материалы в Narva Linnaleht, как это делают их антагонисты. Катри Райк в борьбе за это очень настойчива. Если критики власти пробьются в муниципальную газету, то ее можно будет терпеть и во имя плюрализма мнений.

Роман Викулов