Наш комментарий: Керсти, мы от тебя такого не ожидали! Дай нам возможность забрать свои деньги!

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Те, кто любит повторять, что в Эстонии президент это пустое место, от него ничего не зависит и ни на что повлиять он не способен, наверняка, чувствуют сейчас какую-то особенную растерянность. Кальюлайд одним махом сломала и картину мира, и планы получить в конкретное время на свой банковский счет сумму, накопленную в рамках второй пенсионной ступени, и каким-то образом ее потратить, с большей или меньшей пользой.



И хорошо, если эти планы придется только отложить. А ну, как прекрасным идеям, на что направить пенсионные деньги, вовсе не суждено реализоваться? А ну, как подготовленная правительством и одобренная парламентом пенсионная реформа будет отменена окончательно, так как в самом деле противоречит конституции, как считает президент, не провозгласившая закон?

Когда в Эстонии вводили вторую пенсионную ступень, люди моего возраста имели право выбирать, присоединяться к ней или нет, а молодежь от 1983 года рождения подключали к ней автоматически, не спрашивая. Во время очередного визита в банк в 2003 году сотрудница банка стала рассказывать мне о волнующих перспективах, которые открывает вторая пенсионная ступень, уговаривая к ней присоединиться. У меня, как сейчас помню, было мало времени, и в какой-то момент захотелось побыстрее прекратить этот разговор. «Так подпишите договор, а потом откажетесь, если передумаете», - сказала специалист банка. «А так можно?» - уточнил я и согласился, получив утвердительный ответ. Позже выяснилось, что отказаться все-таки невозможно — в банке меня ввели в заблуждение, но, я думаю, ненамеренно. Чувствовал себя обманутым не банком, а государством, которое не оставило свободы выбора.

Как-то эта невозможность отказаться от второй ступени плохо сочетается с идеей свободного общества, где каждый сам себе хозяин. Что-то советское, прости господи, всегда чувствовалось в этом «мы знаем, как тебе лучше, и не рыпайся».

Не сказать, что я прямо прыгал от восторга, когда парламент сделал вторую пенсионную ступень добровольной, так как сомневаюсь, что деньги лично мне нужно забирать, но ощущение «это правильно» появилось.

И тут на тебе. Не кто-то там, а «наша Керсти», месяц прожившая в Нарве и сделавшая государственную власть ближе и понятнее многим жителям Северо-Востока, вставила палку в колеса пенсионной реформе!

Нет, может быть, что-то в принятом законе противоречит букве Конституции в чьей-то особенной хитрой трактовке, но духу, духу свободы, не противоречит точно! Неужели президент этого не понимает или не считает важным? Вряд ли.

Кажется, просто произошла та неприятность, которую, впрочем, можно было ожидать. То, что президент в ЭР находится над схваткой политсил, не является членом и ставленником конкретной партии, не избирается всенародным голосованием, делает его в принципе сравнительно независимым от политической конъюнктуры. То есть должно делать. В последнее время Керсти Кальюлайд так увлеченно занимается образумливанием членов EKRE и правящей коалиции в целом, наставлением их на путь истинный, что определенно увлеклась и не упустила возможности садануть в больное место. Поставила под вопрос реализацию того, что ее оппоненты давно и вдохновенно обещали.

В следующем году Эстонию ждут выборы президента. Очень грустно, если решение Кальюлайд по пенсионной реформе объясняется ее политическими интересами, борьбой за сохранение кресла. Неужели в самом деле так, Керсти?!

Роман Викулов









