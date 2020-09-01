Чем различаются септик и резервуар, и что ставить в наших садах?

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Каждый раз с наступлением очередного садово-огородного сезона в нашей почте появляются вопросы от читателей о том, как законодательством Эстонии регулируется сбор и утилизация канализационных стоков в частных владениях. Не стал исключением и наступающий сезон.

Густонаселенная застройка нарвских садов, по словам чиновника, не позволяет использовать на их территории септики. Фото: Наталья Соболева

- Правда ли, что в садах «Энергетик-2», находящихся на административной территории Нарва-Йыэсуу, затеявшим реновацию или новое строительство дачникам запрещено устанавливать септики, а можно только резервуары для сбора канализационных вод? Разъясните, пожалуйста, в чем разница между этим оборудованием? И почему в садах, подведомственных самоуправлению Нарва-Йыэсуу, нельзя устанавливать септики?

За разъяснением наше издание обратилось в управу Нарва-Йыэсуу. Ответ пришел от руководителя хозяйственного отдела городского управления Нарва-Йыэсуу Сергея Соловьёва.

«Да, действительно, - сообщает чиновник, - на территории садовых кооперативов мы не разрешаем устанавливать септики. И причина этого очень простая: технология установки септиков не позволяет использовать их на маленьких территориях».

В самоуправлении Нарва-Йыэсуу, по словам Сергея Соловьева, заботятся о сохранении окружающей среды, поэтому особое внимание уделяют ответственной утилизации сточных вод.

По просьбе редакции Сергей разъяснил, в чем состоит отличие между септиками и резервуарами, чтобы и читатели могли прояснить для себя эту разницу.

Септик — это элемент локального очистного сооружения; который планируется на стадии проектирования и строительства комплексных систем локальной очистки бытовых и хозяйственных сточных вод. Септик не является законченным очистным сооружением и применяется согласно действующим нормам и правилам. При работе очистного сооружения (такого типа — ред.) необходимо использование методов почвенной доочистки.

Септик предназначен для сбора и очистки сточных вод от индивидуальных жилых домов, объектов малоэтажной застройки, коттеджей при отсутствии центральной системы канализации. В работе септика заложен принцип гравитационного отстаивания и биологической доочистки с использованием биоферментных препаратов, а также почвенных естественных и принудительных методов доочистки. Такими могут выступать биофильтры или биозагрузка. Очищенные сточные воды, выходящие из отстойника, направляются в почву через фильтрующий колодец, что является не самым эффективным и современным способом. Поэтому использовать септики в густонаселённых районах невозможно. Фото: канализационный септик Фото: канализационный септик

Резервуар (или накопительная емкость) - при установке резервуара для сбора канализационных вод методы почвенной доочистки использовать не надо. Преимущество накопительной емкости заключается в том, что ее часто разрешается устанавливать даже в густонаселенных районах. Опорожнять накопительную емкость объёмом 4–8 м3 надо в среднем один раз в два месяца. Вывозом занимаются специальные фирмы, работающие в том числе и на территории Ида-Вирумаа. Найти их контакты можно в Интернете и объявлениях. Фото: накопительная емкость Фото: накопительная емкость



«Собственники земельных участков должны знать и помнить, что согласовывать с местным самоуправлением необходимо любое решение по утилизации сточных вод. Требования по всей территории Нарва-Йыэсуу одинаковые, и выдача разрешения на то или иное оборудование зависит только от площади участка», - уточняет Сергей Соловьев.Несмотря на то, что указанные в обращении в редакцию сады находятся на административной территории не Нарвы, а Нарва-Йыэсуу, требования к сбору сточных вод на территории разных самоуправлений одной страны должны быть едиными, исходящими из одних и тех же законов. Вероятно, именно поэтому и в садах Кудрукюла, относящихся к городу Нарве, все чаще можно видеть масштабные работы с закапыванием в землю на участках накопительных емкостей.

Проблема с «бородой»

Тему сбора и утилизации фекалий на дачах «Нарвская Газета» поднимала еще в апреле прошлого года, когда разъясняла детали нового городского порядка, устанавливающего правила локальной очистки и удаления сточных вод в пределах Нарвы. Тогда разъяснялось, что этот порядок не обяжет поголовно всех владельцев нарвских дач устанавливать на своих участках емкости для сбора и утилизации фекальных отходов. Оборудовать такие емкости и иметь справку о сдаче этих отходов город намерен обязать только тех дачников, на участках которых установлены сливные туалеты. «Старые проекты дач, где предусмотрены

сухие туалеты, компостные штабели, осадочные колодцы, соответствуют и сегодняшним экологическим требованиям», - говорилось в публикации «Дачников не обяжут поголовно устанавливать емкости для сбора фекальных отходов».

Также и при новом строительстве, как разъясняла тогда «НГ» старший специалист по воздействию окружающей среды Департамента архитектуры и городского планирования Елена Молодцова, требование будет касаться не всех, а лишь тех, кто выберет не сухой туалет и не биотуалет, а именно сливной вариант.

К разговору об отсутствии канализации на нарвских дачах наше издание вернулось в июле прошлого года в публикации Ирины Токаревой «Собственники нарвских дач не смогут получить пособие на септики, центральная канализация им тоже не светит». Напомним, тогда речь шла о том, что из-за отсутствия в нарвских садах центральной канализации каждый владелец участка вынужден самостоятельно заботиться о создании на своей территории автономной очистительной системы. Кроме того, в публикации говорилось также о том, что собственники нарвских дач не могут получить государственное пособие на установку емкости по сбору стоков из-за отсутствия требуемой законом зоны сточных вод на территории, занимаемой нарвскими садами.

Наталья СОБОЛЕВА