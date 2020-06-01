Вакцинация: идти или не идти – вот в чем вопрос

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На вопросы читателей «НГ» ответила Ирина Филиппова, главный специалист отдела инфекционного контроля и эпидемиологической защиты Департамента защиты здоровья (Terviseamet).

Первыми в Нарве прививки от COVID-19 сделали сотрудники Нарвской больницы. Среди них – работники отделения экстренной медицины, скорой помощи, COVID-отделения. 28 декабря в Нарвскую больницу поступило 65 доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer/Biontech. Фото: Архив редакции

- При каких заболеваниях вакцинация противопоказана?

- Противопоказания и меры предосторожности при использовании вакцины Comirnaty (Pfizer) следующие: повышенная чувствительность к активному веществу или любому из вспомогательных веществ; вакцинация должна быть отложена при остром заболевании или заболевании с высокой лихорадкой.

Исследования с другими вакцинами не проводились. Рекомендуется, чтобы между введением других вакцин оставалось не менее 14 дней.

Если у пациента в анамнезе была анафилаксия, вакцинацию следует проводить с особой осторожностью, предпочтительно в условиях дневного стационара.

Вакцину следует использовать с осторожностью в случае, если пациенты получают антикоагулянтную терапию, у пациентов с тромбоцитопенией или любым нарушением свертывания крови (например, гемофилией), так как эти люди могут испытывать кровотечение или кровоподтеки после внутримышечного введения.

- Если человек уже переболел коронавирусной инфекцией, нужно ли ему делать прививки?

- Перенесенный COVID-19 или позитивный тест на него не являются противопоказанием к вакцинации. В случае использования ограниченных доз вакцины при выборе целевой группы вакцинации приоритет следует отдавать тем, кто не болел COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Если вакцины достаточно, людей, у которых есть COVID-19, можно вакцинировать не ранее, чем через 4 недели после появления симптомов COVID-19.

- Как проводились исследования вакцины, была ли вакцина испытана на людях, где можно познакомиться с результатами исследований?

- Вакцины от COVID-19 в настоящее время разрабатываются рядом крупных компаний и университетов по всему миру.

На веб-сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть обновленный список всех вакцин-кандидатов, которые в настоящее время разрабатываются.

Вакцины разрабатываются в соответствии с теми же правилами и требованиями к качеству, что и другие лекарства. Вакцины сначала тестируются в лаборатории, а затем проводятся клинические испытания с участием людей-добровольцев. Эти исследования помогут понять, как действуют вакцины, и, что наиболее важно, предоставят представление об их безопасности и эффективности. С описанием и результатами клинических испытаний вакцины Pfizer можно ознакомиться здесь: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

Центральный склад Департамента здоровья с холодильными установками, обеспечивающими температуру -70 ℃.

- Как в Эстонии транспортируется и хранится вакцина, чтобы обеспечить необходимую низкую температуру хранения?

- Вакцина Comirnaty (Pfizer)хранится на центральном складе Департамента здоровья при температуре -70 ℃. Департамент здоровья организует транспортировку вакцины от центрального склада до места вакцинации. По согласованию с Департаментом здоровья вакцинационное учреждение / вакцинированный может перевозить вакцину собственным транспортом, обеспечивая все условия холодовой цепи.

Вакцина транспортируется к вакцинированному в термобоксе (обычно при температуре от + 2 ° C до + 8 ° C).

Департамент здоровья может предоставить транспортировку при температуре -70 ℃, если необходимо, если соответствующие условия хранения (хранение продолжается при температуре -70) обеспечиваются учреждением, проводящим вакцинацию.

Работа с вакциной на месте вакцинации должна производиться в соответствии с Законом о лекарственных средствах и Постановлением № 116 министра социальных дел «Требования к организации иммунизации».

Вакцину можно хранить в закрытом виде на месте вакцинации при температуре от +2 ⁰C до +8 ⁰C в течение 5 дней с даты заказа на центральном складе Департамента здравоохранения (дата и время помещения вакцины в термобокс указаны на конверте с флаконами с вакциной и на транспортной коробке).

На большинстве участков вакцинации флаконы с размороженной дисперсией хранятся в холодильниках при температуре от +2 до +8 ° C.

После разведения вакцину можно хранить при температуре от +2 до +30 ⁰C до 6 часов. Это означает, что разведенную вакцину необходимо использовать до конца рабочего дня (или выбросить через 6 часов после открытия флакона).

Вакцина должна быть защищена от ультрафиолета и солнечного света.

Ирина Токарева