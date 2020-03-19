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В Нарве нет пока ни одного зарегистрированного случая заражения человека коронавирусом COVID-19, однако Нарвская больница переходит на новый режим работы.

Елена Лойк, Пилле Летюка, Олев Силланд, Евгений Гужовский и Наталья Метелица уверяют: ситуация меняется каждый день, руководство Нарвской больницы своевременно реагируют на поступление новой информации и рекомендации Департамента здоровья

Член правления ЦУ «Нарвская больница» Олев Силланд сообщил, что в связи с введением в Эстонии чрезвычайного положения Нарвская больница (в дальнейшем – НБ) отменяет плановые операции, скриннинговые обследования, физиопроцедуры, массаж, медосмотры и пр. По-новому будут организованы плановые приемы.

Такое решение было принято рабочей группой НБ, созданной в условиях чрезвычайного положения. В неё вошли Олев Силланд, член правления ЦУ «Нарвская больница», Пилле Летюка, руководитель лечебной работы НБ, Елена Лойк, главная медсестра НБ, Евгений Гужовский, руководитель скорой помощи НБ, Наталья Метелица, сестра кабинета инфекционного контроля НБ, и еще 10 сотрудников больницы.

Амбулаторные приемы – по телефону

В связи с чрезвычайным положением в Эстонии и распоряжением министра Социальных дел о повышении уровня кризисной готовности здравоохранения Эстонская Больничная касса ввела в перечень услуг удаленный (без физического пребывания в кабинете врача) амбулаторный прием. Цель – минимизировать визиты пациентов в поликлиники, а значит, и контакты между людьми, что является одной из самых важных мер против распространения любого инфекционного заболевания. Со среды, 19 марта, в поликлинике НБ изменяется проведение амбулаторных приемов, и это продлится как минимум до конца месяца. Запись на прием к врачу-специалисту осуществляется через государственную дигирегистратуру или по телефонам регистратуры 35 72779, 35 72778.

Если пациент записан на прием начиная с пятницы, 19 марта, то накануне дня записи ему поступит звонок от медсестры врача-специалиста. Сестра сообщит пациенту по телефону, что ему во время его приема позвонит врач и проведет консультацию по телефону (удаленный прием). Врач расскажет пациенту о дальнейшей тактике лечения. Важно, чтобы пациент был доступен по телефону в день его приема и в назначенное для него время. Такие приемы нового формата применяются во всех медучреждениях страны.

Плановые операции приостановлены

Плановые операции в НБ будут приостановлены с 19 марта. Руководитель лечебной работы П. Летюка подчеркнула, что все решения об отмене плановых операций будут приниматься индивидуально, исходя из принципа сохранения здоровья и жизни пациента.

Пилле Летюка:

– Нужно понимать разницу между плановым и экстренным лечением, хотя её не всегда легко определить и она может быть довольно условной. Поэтому мы будем откладывать плановое лечение, если видим, что этот шаг не приведет к существенному ухудшению состояния пациента.

О. Силланд подчеркнул, что данные решения приняты исходя из ситуации, сложившейся на настоящий момент. При изменении обстоятельств руководство НБ будет принимать новые решения относительно объема оказываемых услуг.

Беременные женщины получат всю необходимую помощь. Однако и здесь при решении вопроса о визите к врачу следует принимать взвешенное решение: что больше способствует здоровью и безопасности - посетить врача или получить консультацию по телефону.

Проведение семейных родов (с присутствием отца будущего ребенка или другого родственника) в числе оказываемых услуг решили пока оставить, но при условии, что муж роженицы постоянно находится в семейной палате и не выходит за пределы лечебного заведения.

Беременные получают процедуры и медицинское обслуживание в полном объёме.

Также больница с 13 марта ввела запрет на посещение пациентов, и с 16 марта передачи для пациента не принимаются. Подробнее по телефону 35 71835.

В Нарве коронавируса пока нет

По состоянию на утро 18 марта в Нарве не диагностирован ни один случай заражения коронавирусом. Все случаи, когда жители Нарвы подозревали у себя COVID-19 и сообщали об этом по телефону 112, были проверены. Единичные пациенты были доставлены машиной скорой помощи на госпитализацию в Ида-Вирускую Центральную больницу (IVKH), где ни одно предположение о коронавирусе не подтвердилось.

Пилле Летюка:

– Согласно распоряжению правительства, анализы на COVID-19, а также лечение пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса в настоящий момент проводится в четырех больницах Эстонии: Клиника Тартуского университета, Западно-Таллиннская Центральная больница, Ида-Вируская Центральная больница и Пярнуская больница. В Северо-Эстонскую региональную больницу госпитализируют пациентов из западных регионов страны, нуждающихся в интенсивном лечении.

Нарвская больница сейчас находится, так сказать, в резерве. Если количество пациентов резко увеличится и вышеназванные больницы не смогут обеспечить лечение всех нуждающихся, то после принятия соответствующего решения Департамента здоровья мы можем принимать больных в наше инфекционное отделение. Однако на сегодняшний день из числа более 250 больных по всей Эстонии госпитализация потребовалась только трем. У большинства заболевших наблюдаются легкие симптомы вирусного заболевания (кашель, высокая температура, насморк), и они проходят лечение дома.

Тест на коронавирус по желанию не проводят

По словам руководителя отделения скорой помощи Евгения Гужовского, в последнее время наблюдается повышенная нагрузка на службу скорой помощи. Однако следует знать, что в отличие от прошлой недели скорая помощь не приедет проводить тест на наличие коронавируса ко всем, кто подозревает его у себя. Департамент здоровья больше не видит в этом целесо­образность, так как больных слишком много, но большинство из них имеют легкие симптомы и проходят лечение дома. Возможность проводить тесты сегодня необходимо беречь, прежде всего, для входящих в зону риска людей, а также для работников здравоохранения.

Работники больницы напоминают, что приходить в отделение ЭМО (экстренной медицинской помощи) с подозрением на коронавирус нельзя! В таких случаях следует звонить семейному врачу.

У Ида-Вируской Центральной больницы с этой недели установлены специальные палатки для приема больных с симптомами COVID-19. Это сделано для того, чтобы не распространять коронавирус среди пациентов, обратившихся в ЭМО с другими жалобами. В случае необходимости больной из палатки попадает сразу в изолятор лечебного учреждения.

Платные анализы не проводятся

Платно анализ на коронавирус сделать не получится. Три дня, с 13 по 16 марта, платный анализ можно было сделать в клиниках Medicum и SYNLAB. Стоимость анализа, включая прием и консультирование, составляла 81 евро, что соответствовало прейскуранту Больничной кассы. Однако инфотелефон лаборатории тут же был перегружен, а в понедельник, 16 марта, председатель правления Medicum Тынис Алик сказал, что решение о продолжении тестирования будет принято уже после того, как правительство установит порядок тестирования.

Маска дает чувство ложной защищенности

Наталья Метелица, сестра кабинета инфекционного контроля НБ, заметила, что видела в городе людей, носящих маски. На самом деле маска дает ложное чувство защищенности.

Наталья Метелица:

– Ношение масок в общественных местах не спасет от заражения, так как обычная маска работает «на выдох», то есть задерживает микробы и вирусы, исходящие из человека со слюной. Соответственно, маску нужно носить заболевшему человеку дома, чтобы не заражать близких. Медицинские работники пользуются другим видом защиты – респираторами, которые работают «на вдох», фильтруя вдыхаемый воздух. Убедительно просим жителей не скупать респираторы, оставьте их для нас!

Она напоминает, что самыми действенными методами защиты от вирусов остаются самые простые меры – использование антисептика, регулярное тщательное мытье рук, респираторный этикет (чихать необходимо в сгиб локтя). Также медработники призывают население к самоизоляции, что позволит контролировать число случаев заражения коронавирусом.

Как лечиться?

В большинстве случаев человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 остается на домашнем лечении. Медицинские работники советуют применять те же средства, что и при обычном гриппе или ОРВИ с одной поправкой: вместо ибуметина или ибупрофена они советуют использовать для снижения температуры парацетамол. На настоящий момент нет специального препарата для лечения коронавируса, вакцина от этого заболевания находится в стадии разработки.

Куда обращаться?

16 марта начал работать телефон кризисной информации 1247, по которому можно на русском и эстонском языках получить ответы на основные вопросы, связанные с коронавирусом. Телефон работает круглосуточно, звонки на него бесплатны.

По номеру семейных врачей 1220 можно обсудить медицинские вопросы.

Номер 112 – для экстренных вызовов (скорая помощь, спасатели, полиция).





Нарвитяне также могут обратиться в Департамент социальной помощи Нарвы по инфотелефонам круглосуточной помощи: 53056001, 53054558 – вопросы по нуждающимся пожилым людям и взрослым людям с недостатками здоровья 53040627 – вопросы по прожиточному пособию 53012714 – отдел защиты детства 5512193 – директор (нуждающиеся пенсионеры). Все телефоны специалистов департамента опубликованы на сайте департамента http://www.narvaabi.ee/ и имеются на дверях департамента по адресам Линда, 4 и Мальми, 5А.









Еще об изменениях в работе SA Narva Haigla в связи с чрезвычайным положением Врач по здравоохранению труда не принимает, за исключением медосмотров для устройства на работу. Амбулаторные сестринские приемы и восстановительное лечение

Работают в обычном режиме:

кабинет OKR

анонимный кабинет и выдача антиретровирусного лечения и детского питания

процедурные кабинеты.

Работает по удаленному принципу:

кабинет душевного здоровья.

Временно приостанавливается работа следующих кабинетов: специалиста по питанию

кабинета тромбоза

кабинета диабетической стопы

психолога

социального работника

логопеда, кроме стационарной помощи

аппаратной физиотерапии

ЛФК

массажного кабинета

кабинета незастрахованных

соляной камеры

плановой вакцинации.

Услуги физиотерапевтов будут оказываться после операций и острых заболеваний.

Лечение в дневном стационаре с 19.03.2020 отменяется, кроме дневной гинекологии (частично) и патологии беременных по строгим показаниям.

Стационарная работа с 19.03.2020

Стационарное плановое лечение, в том числе все плановые операции отменяются.

Диагностические службы

Диагностические обследования (МРТ, УЗИ, рентген и компьютер), эндоскопический кабинет и кабинет функциональной диагностики для стационарных больных работает в обычном режиме, для амбулаторных больных - по экстренным показаниям.

Важно! Скрининговые обследования, в т.ч. маммография, не проводятся.

Нарвская больница продолжает прием всех экстренных пациентов и проведение неотложных процедур и операций.

Точнее об изменениях работы Нарвской больницы можно узнать на домашней странице учреждения

www.narvahaigla.ee При необходимости эти ограничения могут быть изменены!

Софья Боборенко