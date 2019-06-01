+ Галерея. + Видео. Зданию бывшей детской поликлиники справили юбилей. За что такие почести?

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Не беремся утверждать, что подобный праздник отмечался в Нарве впервые, но все же это случай исключительный: в пятницу отметили 60-летие здания детской поликлиники.

Здание бывшей поликлиники переживает вторую молодость.

Здание на ул. Графова, 4 встретило гостей не только нарядным, как и подобает виновнику торжества, но даже изрядно помолодевшим. Сегодня в его стенах располагается Нарвская православная гимназия; в нынешнем году в учебном заведении был проведена масштабная реновация и обустроен собственный придомовой храм.

Некоторые из пришедших на праздник не были здесь десятки лет, и нынешнее состояние бывшей поликлиники заслужило от них немало комплиментов. Но все же разговор вращался в основном вокруг здания, в котором кипела совсем другая жизнь, ведь гостями Православной гимназии были когда-то работавшие в этом здании медики.

Один из первых лиц городской поликлиники Юрий Пома по-прежнему активен.

Получив возможность встретиться, некоторые из них по-настоящему оценили ее, только когда оказались в кругу своих коллег. Стеснение, что они уже не такие, как на фото, которые воспроизводились на экранах, ушло в первые же минуты общения. Ведь сохранились молодой задор, заинтересованность в людях, а у многих и деловитость, которую они с успехом применяют в сегодняшней жизни. С легкой руки ведущей, директора Православной гимназии Татьяны Бабанской, праздничное чаепитие превратилось в подобие популярной когда-то телепередачи «От всей души». Рассказывали о тех, кто сидел за столиками, и рассказывали они сами.

Медики — народ конкретный, поэтому воспоминания сотрудников детской поликлиники вполне заслуживают того, чтобы их услышали студенты медицинских факультетов, да, впрочем, и сегодняшние организаторы здравоохранения тоже. Возможно, в клятву Гиппократа они добавили бы несколько слов от себя. Обязательность, присущая ушедшему на пенсию поколению, проявилась во всей полноте даже при подготовке юбилейного вечера, заметили его организаторы.

Под одной крышей

Здание Графова, 4, как прозвучало на встрече, открылось в декабре 1959 года. Вначале это была городская поликлиника, в помещениях которой располагались также входившие в ее состав детская и женская консультации.

Присутствовавший на встрече Юрий Григорьевич Пома так вспоминает время, когда он руководил этим заведением.

- Тогда был бум развития и города, и нарвского здравоохранения. В Нарве собралась, можно сказать, «сборная команда» Советского Союза. Городу повезло, что два ключевых поста в медицине на тот момент занимали инициативные и деятельные люди: Борис Цитлис, заведующий горздравотделом, и Манфред Силланд — главврач больницы. Соответственно, росло и количество юных нарвитян, и в какой-то момент оно превысило 18 тысяч.

Конечно, можно только порадоваться за Нарву 50-летней давности: детей школьного возраста сегодня - порядка 6 тысяч. Однако, говорит Юрий Григорьевич, в самой поликлинике это создавало определенное напряжение. В период подъема детской заболеваемости, к примеру, пройти по коридорам лечебного учреждения было сложно. Но главное — для качественного и современного обслуживания со временем не стало хватать помещений.

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Соответственно в какой-то момент встал вопрос о том, чтобы построить новую городскую поликлинику, а имеющееся здание полностью отдать детям. И в 1976 году два коллектива «разъехались».

После наступивших перемен жизнь коллектива детской поликлиники стала поспокойней, однако самой работы оставалось «под завязку»: ведь у поликлиники было 15 педиатрических участков. А еще врачебный прием, а еще проверки и профилактическая работа в школах, пионерских лагерях и многое другое. Но так уж сложилось, что поликлиника, в руководстве которой в разное время участвовали Анна Ивановна Будяк, Юрий Григорьевич Пома, Николай Яковлевич Куликов, Надежда Ивановна Попова, Галина Федоровна Курбатова, Нинелла Рамиловна Стефановская, действовала как один слаженный механизм, в котором было место и ударному труду, и сплачивающему коллектив отдыху. О зарплате, прозвучало на встрече, думали меньше всего, и была она в те годы более чем скромная.

- Работая в роддоме, я получила предложение занять место старшей медсестры детской поликлиники, - рассказывает Ирина Лавриц.- В это время ее возглавлял Юрий Григорьевич. Пришла к нему и говорю: «Есть проблема — я не умею стучать кулаком по столу». «Я тоже», - отвечает мне он. И так мы проработали 18 лет, это были удивительные годы. Здесь я получила богатейший профессиональный опыт. Здесь мы замечательно восстанавливали силы на праздниках, которые их организатор, первая старшая медсестра поликлиники Полина Ивановна Валяева, умела делать такими интересными...

Валентине Алексеевне Садовниковой, медсестре с очень редкой сегодня специализацией — сестра по сбору грудного молока - здание детской поликлиники запомнилось своей атмосферой.

- Она была особенной: теплой, домашней - и для работников, и для наших пациентов. Возможно, потому, что здание стояло на церковной земле. Поэтому когда встречаешь на улице кого-то из бывших коллег, радуешься ему как родственнику. Пусть наши дети и внуки посещают эту школу, станут умными, добрыми людьми и несут все эти ценности в общество.

«Промыслительным» назвал появление возле Нарвского Воскресенского собора поликлиники, а затем и школы настоятель церкви Нарвской иконы Божией матери протоиерей о. Виталий. Кстати, идея отпраздновать 60-летие здания поликлиники пришла в голову именно ему - «после того, как в руки мне попала книга об истории нарвской медицины».

Отдавая дань уважения присутствующим в зале медикам, священник вознес молитву за тех их коллег, кого уже нет в живых.

Заложили капсулу, но здание не построили

Как же складывалась судьба детской поликлиники, когда ей стало тесно и на Графова, 4?

Ирина Лавриц, одна из организаторов празднования юбилея, ныне старшая сестра городской поликлиники на Вестервалли, 15, рассказывает:

- На улице Графова детская поликлиника проработала до апреля 1995 года, пока мы не переехали на улицу Карья, где сейчас находится музыкальная школа.

Но несколько раньше появилось решение, что нужно строить большую детскую поликлинику на Вестервалли, 15. В 1991 году там торжественно заложили капсулу, это собственноручно сделал Эдгар Сависаар (на тот момент премьер-министр Эстонии — прим. ред.)

В капсуле было написано, что на этом месте будет построена детская поликлиника, в здании разместятся скорая помощь, аптека, остальные площади планировалось отдать под реабилитационный центр с бассейнами, восстановительным лечением, физиотерапией. Однако этим планам не суждено было сбыться: проект был заморожен, сейчас здание используется только наполовину — как городская поликлиника.

Переезд на Карья был обусловлен реорганизацией здравоохранения Эстонии, в ходе которой был взят курс на создание института семейных врачей. Сохранения педиатрии как отдельного направления он не предусматривал. И детьми, и взрослыми отныне должны были заниматься семейные врачи. Соответственно, необходимость в детской поликлинике как амбулаторном отделении отпала.

Старшая медсестра сегодняшней городской поликлиники Ирина Лавриц,

одна из организаторов встречи: как все начиналось и как закончилось.

А в специализированном лечении детей — тоже отпала ? - спрашиваю у Ирины Лавриц.

- Когда в 76-м году открылась детская поликлиника на Графова, 4, здесь работали врачи по всем узким специальностям, какие только существуют: кардиолог, гастроэнтеролог, дерматолог, зубные врачи — все только для детей. И это вполне обоснованно, ведь детский организм имеет свои особенности, это вообще особенные люди. Но нам спускают директивы и мы должны их выполнять: очевидно, таково требование и движение времени.

Что может пожелать современной педиатрии старшая медсестра с многолетним опытом работы?

- Чтобы педиатрия развивалась, чтобы наши дети получали больше заботы и внимания, как, к примеру, это обстояло в поликлинике, которую мы вспоминаем на сегодняшнем вечере.

Татьяна Завьялова

Фотогалерея: Татьяна Завьялова