Государство сократит бюрократию при определении степени тяжести недуга

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Министерство социальных дел направило на согласование законопроект, согласно которому врачам-экспертам департамента социального страхования будет предоставлена возможность определять у людей трудоспособного возраста недуг или степень его тяжести на основе данных о здоровье человека, если его состояние исключает трудоспособность.

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Кроме того, у детей с тяжелым или глубоким недугом, постоянное состояние которых остается неизменным или прогрессирует, можно будет определить степень тяжести недуга до достижения ими трудоспособного возраста, сообщила BNS пресс-служба министерства.

«После вступления изменений в силу людям трудоспособного возраста для определения недуга больше не придется описывать ограничения, продиктованные своим состоянием здоровья. Среди прочего, при помощи этого законопроекта мы планируем сократить бюрократию для находящихся в очень тяжелом положении детей с тяжелым и глубоким недугом и их родителей. Существующая система сопряжена с неразумной нагрузкой для людей с очень тяжелым состоянием здоровья и их близких», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Законопроект упростит процесс ходатайствования о недуге для детей с неизменным или прогрессирующим постоянным состоянием. «Согласно действующему закону степень тяжести недуга можно определить на период до трех лет. Это не разумное решение в случае детей, чье состояние постоянно остается неизменным или прогрессирует. В таких случаях мы планируем предоставить возможность определять степень тяжести недуга на более продолжительный срок, максимально – до достижения ребенком 16-летия. Я считаю важным продолжать сокращать ненужную бюрократию при ходатайстве о недуге, а также в сфере здравоохранения и социальной защиты в целом», – добавил Кийк.

По состоянию на 31 марта 2019 года в Эстонии было порядка 1800 детей со сложными диагнозами и тяжелым или глубоким недугом и с неизменным в плане диагноза состоянием здоровья. В 2018 году в департамент социального страхования поступило 674 заявления о недуге детей с этим состоянием здоровья.

По данным кассы по безработице за 2017 и 2018 годы, в год подается в среднем 1400-1500 ходатайств на оценивание состояния, исключающего трудоспособность. Примерно в 90 процентах случаев вместе с оценкой трудоспособности люди ходатайствовали и об определении степени тяжести недуга. В 2018 году департамент социального страхования провел 1257 экспертиз, в ходе которых у людей с отсутствующей трудоспособностью был определен и недуг.

Исключающее трудоспособность состояние – это особенно тяжелое и неизменное состояние здоровья. К исключающим трудоспособность состояниям относятся раковая опухоль 4-й стадии, сформировавшаяся деменция, тяжелые или глубокие недостатки в развитии, диализ, управляемое дыхание или ситуация, когда человек является постоянным лежачим больным. В случае нетрудоспособности оценка может быть проведена в упрощенном порядке: врач-эксперт проверяет на основании данных о здоровье человека его состояние и составляет экспертное заключение.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 марта 2020 года.

BNS