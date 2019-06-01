Пять советов как бороться с простудой

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В нашем климате простуда для многих становится бичом в осенне-зимний период. Провизор аптеки BENU Марина Рябцова дает советы о том, как предотвратить заболевание и как поступать, если все же простуда настигла вас.

Иллюстративное фото.

Под простудой часто подразумевают насморк, кашель, боли в горле и сиплость голоса, чему сопутствует общее плохое самочувствие. «Простуда в просторечье — это несколько ошибочное понятие, потому что заболевание провоцирует не прохлада за окном, а вирусы. А холод и влажность — это способствующие факторы, поскольку тело занято сохранением тепла и сопротивление возбудителям болезней уменьшается», - пояснила провизор, добавляя, что именно поэтому важно находиться в тепле.

Также снижению защитных функций организма, а через это и заболеванию, способствуют среди прочего стресс, переработка, излишняя или недостаточная тренировка, однообразное меню и нехватка витаминов в организме.

«Провоцирующих простудные заболевания вирусов очень много и они распространяются от человека к человеку. Чаще всего заболевание приносит с собой член семьи или коллега. Поскольку опасность заражения была еще до проявления симптомов, то часто человек не знает о том, что он подвергался заражению», - пояснила Марина Рябцова, добавляя, что порой достаточно всего одного чиха, чтобы в помещении распространилось множество вирусов. «Поскольку вирусы чаще всего переносятся руками, то необходимо для поддержания здоровья чаще мыть руки», - добавляет она.

Для того, чтобы защита организма оставалась крепкой и могла бы противостоять вирусам, провизор советует употреблять из пищевых добавок цинк, витамины С и D, а также препараты из эхинацеи, муравьиного дерева и семян грейпфрута. «Также стоит взять на вооружения природные усилители нашего иммунитета — чеснок, лимон и мед», - советует Рябцова.

Лечение простуды скорее симптоматическое

По словам провизора, прямого лечения, простудных заболеваний, которое боролось бы с вирусами, нет — наш организм вылечивается всегда сам. Но можно заняться симптомами — головной болью, насморком, кашлем и болями в горле. «В аптеках в свободной продаже есть множество препаратов, среди которых пациент может выбрать подходящие для себя в соответствии с тем, какие симптомы требуют большего внимания. Разумеется, это не означает, что чем чаще и больше вы употребляете медикаментов, тем скорее поправитесь», - поясняет Марина Рябцова.

При потреблении разных лекарств необходимо обращать внимание на действующие вещества, поскольку их не стоит употреблять вместе. «Например, в т.н. чае от гриппа уже в большем количестве содержится парацетамол, поэтому нельзя вместе с ним для уменьшения боли принимать болеутоляющие», - поясняет Рябцова, отмечая, что о взаимном воздействии лекарств всегда можно узнать у аптекаря.

Провизор подчеркивает, что для облегчения болезни очень важно дать своему телу достаточно отдыха. «Часто люди переносят простудные заболевания на ногах, но это оттягивает выздоровление, поскольку уставший организм не может эффективно бороться с вирусами», - говорит Марина Рябцова. Недолеченная болезнь может привести к серьезным осложнениям, первое из которых — это серьезное ухудшение заболевания, что потребует больше времени для поправки. «Даже насморк, который не считается серьезной болезнью, может спровоцировать инфекцию околоносовых пазух или инфекцию ушей, что является гораздо более тяжелым заболеванием и в общем уже требует лечения антибиотиками», - приводит аптекарь пример возможных осложнений.

Для лечения насморка провизор советует использовать ополаскиватели с соленой водой, которыми можно прополоскать нос и вымыть благодаря этому возбудителей болезней. «Природная морская вода содержит определенный секрет, благодаря которому облегчается сморкание без высыхания слизистой», - поясняет Рябцева.

Пять рекомендаций аптекаря для противостояния простуде:

Здоровый образ жизни помогает исключить заболевания! Отдыхайте достаточно, будьте физически активны и питайтесь здоровой пищей! Следите за тем, чтобы ваш организм получал достаточно цинка, витаминов С и D. Чаще мойте руки, чтобы остановить распространение возбудителей заболеваний! Про проявлении болезни подберите соответствующие симптомам лекарства и следите за сочетанием действующих веществ. Дайте организму отдохнуть и вылечите заболевание — так вы исключите серьезные осложнения!

По информации Benu Apteek