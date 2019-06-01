Как укрепить иммунную систему школьника

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В начале учебного года с приходом первых холодов учащихся все чаще настигают разные вирусные заболевания. Провизор Benu Apteek Лийя Саава разъясняет, на что нужно обращать внимание родителям, чтобы помочь детскому организму увеличить свою защитную функцию и исключить болезнь.

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Иммунную систему стоит укреплять еще до начала сезона заболеваний, поскольку так больше шансов защититься от вирусов или же перенести их легче. «Если простуда или вирус уже есть, то от средств для укрепления иммунной системы пользы немного, поскольку организм все свои ресурсы направляет на борьбу с возбудителем болезни», - поясняет Саава.

Эффективных средств для поддержания иммунной системы, по словам аптекаря, довольно много, так что каждый может сделать подходящий для себя выбор. Помощь будет как от продаваемых в аптеках специальных пищевых добавок, так и от классических домашних средств для укрепления иммунитета — таких как чеснок, имбирь, лимон и мед. «Чеснок и имбирь можно измельченными смешивать с медом. Имбирь также хорошо варить в виде чая или же добавлять кусочки имбиря в травяной чай. К чаю хорошо подходит и лимон», - советует Саава.

Из травяных чаев аптекарь советует прежде всего чай из шиповника, первоцвета и календулы. «Если есть желания попить чай с медом, то его нельзя добавлять в сильно горячую воду, поскольку это уменьшает активное действие меда»,- предупреждает аптекарь. «Помимо меда, из пчелиных продуктов стоит употреблять прополис и цветочную пыльцу в гранулах или же пчелиную обножку. Но последняя не подойдет для аллергиков».

Из продаваемых в аптеке пищевых добавок Саава советует для укрепления иммунитета детей приобретать мультивитамины, витамин С, семена грейпфрута, эхинацею, экстракт муравьиного дерева или калины и цинковые таблетки. «Многие пищевые добавки имеют варианты для детей — с более сладким вкусом и с меньшим содержанием активного вещества. Тут стоит проконсультироваться с аптекарем, чтобы найти подходящее для конкретного возраста решение», - пояснила Саава.

Для укрепления иммунной системы не стоит недооценивать и роль физической активности — дети должны каждый день бывать на свежем воздухе и меньше времени за смарт-устройствами.

Для избежания заразных болезней ребенку как в школе, так и дома необходимо напоминать о важности частого мытья рук. «Если человек с вирусной инфекцией сморкается или чихает, то загрязняются его руки и, через них, поверхности: перила, ручки дверей, телефоны. Оттуда же вирусы переносятся на здоровых людей», - поясняет Саава.

Аптекарь подчеркивает, что если болезнь все же одолела, то нельзя принимать мультивитамины, которые обычно содержат больше витаминов группы В, которые придадут возбудителям болезни или инфекции еще больше сил. «Курс мультивитаминов разумнее пройти после выздоровления, когда организм нуждается в восполнении витаминных запасов», - советует аптекарь.

По информации Benu Apteek