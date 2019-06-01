Половина жителей Эстонии не знает о частном медицинском страховании

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Анализ результатов исследования, проведенного Союзом страховых обществ Эстонии в сотрудничестве с Turu-uuringute AS, показал, что 44% жителей нашей страны ничего не слышали о частном медицинском страховании. Лишь 20% эстоноземельцев готовы воспользоваться частным медицинским страхованием, а еще столько же совершенно в этом не заинтересованы.

Иллюстративное фото.

По словам члена правления Союза страховых обществ Эстонии Андреса Пийрсалу, частное медицинское страхование оформили себе менее 1% жителей нашей страны, причем медицинское страхование от работодателя имеют всего 0,5% работающих жителей. "Медицинское страхование от работодателя еще мало распространено. Такое страхование дополняет государственное медицинское страхование от Больничной кассы и позволяет работникам быстрее попадать на прием к частным врачам. При этом возмещается та часть расходов на лечение, которая не покрывается в рамках государственного медицинского страхования, в том числе услуги стоматолога", пояснил Андрес Пийрсалу.

"Работодателю выгодно предлагать медицинское страхование своим работникам, ведь благодаря этому люди быстрее возвращаются на работу. Чем меньше отсутствует работник, тем меньше издержки работодателя", сказал Андрес Пийрсалу.

По состоянию на конец первого полугодия этого года медицинское страхование от работодателя было у 2900 работников. За 12 месяцев до этого таких работников насчитывалось всего 1600. Соответственно, прирост работников с медицинским страхованием от работодателя составил 82%.

При заключении работодателем договора медицинского страхования для него действует освобождение от налога на специальные льготы в размере до 100 евро в квартал на каждого работника.

Как отмечает менеджер If Kindlustus по решениям личного страхования Кайрит Лухт, освобождение от налога на специальные льготы дает работодателям удобную возможность мотивировать работников, уменьшая число дней недомогания и быстрее возвращая людей на работу. "Когда в прошлом году ввели освобождение от налога, частное медицинское страхование больше всего заинтересовало филиалы крупных международных компаний, поскольку в других странах эта практика уже распространена. Сегодня мы наблюдаем усиление интереса к данным страховым продуктам", сказала Кайрит Лухт.

По словам менеджера ERGO по развитию страхования жизни и здоровья Деклы Уусма, чаще всего добровольное частное медицинское страхование оформляют себе те люди, которые хотят ежегодно проходить тщательный медицинский осмотр для раннего обнаружения заболеваний. "Медицинское страхование от работодателя и добровольное частное медицинское страхование являются похожими решениями.

Человек может попасть на прием к врачу-специалисту без направления, самостоятельно выбрав подходящего врача. Мы также возмещаем расходы на профилактические обследования, медосмотры и те медицинские услуги, которые Больничная касса не компенсирует", пояснила Декла Уусма. "Люди все больше понимают, что в хорошем здоровье работника должен быть заинтересован и работодатель, предлагая частное медицинское страхование как компонент мотивационного пакета".

В проведенном в июле онлайн-опросе "Защищенность и отношение к услугам страхования" приняло участие 1015 человек в возрасте от 18 до 64 лет.

В Эстонии услугу медицинского страхования от работодателя предлагают BTA, ERGO, If и Seesam Kindlustus. Гражданам Эстонии частное медицинское страхование предлагает ERGO, гражданам иностранных государств - Inges.

Союз страховых обществ Эстонии - это специализированная организация, которая объединяет всех действующих в Эстонии страховщиков, развивает страхование и практику предотвращения ущерба, а также анализирует и публикует статистику страхования. Союз страховых обществ Эстонии организует решение страховых споров через страховой примирительный орган.

По информации Союза страховых обществ Эстонии