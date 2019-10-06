«Успокоительная остановка»: мнения «за» и «против»

Дата публикации: 6-10-2019, 18:54 Просмотрено: 153

Начиная с четверга прошлой недели в отношении любителей превысить максимально разрешенную скорость в Эстонии стала использоваться так называемая успокоительная остановка.

Опрос водителей показал, что штраф за превышение скорости у них больше не считается наказанием. Особенно это касается камер слежения за скоростью. Их штрафы рассматриваются как самый обычный счет.

Это значит, что в ближайшие недели нарушившему закон водителю позволят выбирать между оплатой штрафа или остановкой для успокоения, которая, в зависимости от серьезности нарушения, может продлиться от 45 до 60 минут, сообщает BNS.

Эта инициатива, по объяснениям представителей полиции, носит экспериментальный характер. Таким образом стражи порядка хотят повлиять на ситуацию, сложившуюся в дорожном движении, где превышение скорости стало социальной нормой.

Опрос водителей, проведенный рабочей группой по изучению и изменению поведения жителей Эстонии на дорогах, показал, что штраф за превышение скорости больше не считается наказанием. Особенно это касается камер слежения за скоростью. Их штрафы рассматриваются как самый обычный счет. Да и величина штрафа особенно не расстраивает нарушителей. Штрафное извещение поступает им на почту, и они оплачивают эти пару десятков евро, что сравнимо с оплатой счета за телефон. Членов команды по внедрению нового метода удивил тот факт, что превышающие скорость люди на самом деле считают себя порядочными водителями.

Поиск новых методик воздействия на нарушающих скоростной режим водителей связан с тем обстоятельством, что число погибших и пострадавших в ДТП в последние годы практически не снижается.

«Успокаивающая остановка» будет применяться к водителям, которые превысили скорость не более чем на 40 км/ч, а также не наказывались ранее за нарушения правил дорожного движения.

«Буду рад, если это сработает»

Обсуждения новшества в социальных сетях отражают самое разное к нему отношение со стороны водителей. Оно варьируется от нейтрального «интересная идея» до крайне противоположных мнений. Так участник нарвского портала Seti.ee под ником geck идею одобрил: «Думаю, хорошая идея... Для некоторых людей оплатить счёт обычное дело, а когда посидишь, подумаешь, скорее изменится психология движения».

В противовес этому мнению выступает пользователь saymon, ратующий за жесткость и неотвратимость наказания:«Ну, так идём по пути перевоспитания дальше: избил до полусмерти - посиди у больницы. Забил насмерть - отдохни часик на кладбище. Ну, не бред?!.». Его поддерживает пользователь с ником jurec: «Не думаю, что из этой затеи будет толк. Люди, бывает, годами сидят, а психология не меняется. Хотя, буду рад, если это сработает и порядка на дорогах будет больше. Но... Не верю! P.S. В Таиланде приняли закон, обязывающий водителей, пойманных за рулем в пьяном виде, в наказание отрабатывать в... морге. Они будут выезжать с работниками морга на ДТП со смертельными исходами и забирать трупы, а также помогать работникам в самом морге. Вот такой подход, мне кажется, более результативен, нежели тупо отсидеть часик в машине».

Попутно комментаторы новости подметили ряд деталей, на которые разработчики нового метода должны обратить свое внимание. Отмечалось, например, что водителей, которые ранее никогда не наказывались за нарушение ПДД, на самом деле не много (Sheriff), рекомендовалось также, ради эксперимента, останавливать и «тихоходов», собирающих за собой хвост в 10 и более машин, и даже добавить к штрафу конфискацию транспортного средства в случаях особо злостных нарушений (wolfee и geck).

Подготовила Наталья Соболева