Более сотни эстонских аптек начали считать дни до своего закрытия

Дата публикации: Вчера, 17:11 Просмотрено: 241

В аптеках, которые в связи с аптечной реформой могут быть закрыты, начинают устанавливаться специальные календари с обратным отсчетом до вступления в силу реформы. В Эстонии, поясняет Объединение аптек Эстонии, из 494 аптек более 330 не отвечают новым требованиям.

Через 190 дней перед специалистом по обслуживанию клиентов Narva Astri Keskuse apteek Светланой Сепп встанет вопрос о новом месте работы. Возможно, оно будет вне пределов Нарвы, и Светлана этого не боится. Но ее старшие коллеги настроены не столь оптимистично. Фото: Татьяна Завьялова

Цель календарей, сообщается в распространенном этой организацией пресс-релизе, заключается в более раннем информировании клиентов о том, что с 1 апреля следующего года пациенты не смогут получать медикаменты в привычном для себя месте. На сегодня такие визуальные сигналы начали подавать более 100 аптек, к ним намерены присоединиться и другие кандидаты на закрытие.

«Больше похожи на магазины»

Аптечная реформа завершится в апреле следующего года. Как известно, она должна разделить розничную и оптовую торговлю лекарствами. Право на владение аптеками останется только у провизоров, ибо Рийгикогу, ставший инициатором реформы, считает, что сейчас в аптечной отрасли правят бал коммерсанты, а не фармацевты, и население по этой причине не получает услуг современного уровня и лекарств нужного ассортимента.

«Аптека должна быть прежде всего учреждением здравоохранения, а не работать как магазин», - пояснил на прошедшем в конце августа брифинге министр социальных дел Танель Кийк.

Категорически не согласны с такой постановкой вопроса сетевые аптеки, владельцами которых в большинстве случаев и являются предприятия оптовой торговли. «Речь идет о реформе, у которой отсутствует фактическое обоснование, - такое мнение в разговоре с нашей газетой высказал один из таких руководителей. - Аптечная услуга в Эстонии очень качественная... В аптечной реформе заинтересована только небольшая часть предпринимателей с образованием провизора, которые видят в этом для себя конкурентное преимущество».

Несмотря на то, что лекарства в нашей стране продаются и покупаются по-прежнему, изменения в рамках реформы уже происходят вовсю. С июня 2014 года оптовые торговцы утратили право создавать новые аптеки, а начиная с 1 апреля 2020 года большинство долей во всех аптеках должно перейти во владение независимых провизоров.

Сплошное вычитание

Как сообщила нам вскоре после упомянутого брифинга советник сферы здоровья Департамента лекарственных средств Катри Ээспере, сейчас в Нарве работает 18 аптек, 10 из них являются основными (базовыми) и 8 – аптечными филиалами . Напомним: филиал - это аптека с пониженными требованиями в плане возможностей и квалификации специалистов, что допустимо в сельской местности и небольших городах.

Согласно вступившему в 2014 году в силу закону в городах с населением в 4000 человек и более (то есть и в Нарве в частности ) аптечные филиалы должны либо реорганизовать свою деятельность и стать базовой аптекой, либо закрыться. Таким образом филиалы из имеющегося числа нарвских аптек мы пока сминусуем.

Перейдем к основным аптекам. В Нарве провизорам принадлежат лишь четыре из них. То есть они соответствуют необходимым требованиям и в будущее могут смотреть спокойно. Это Kreenholmi Apteek (ул. Креэнхольми, 39f), Narva Maksimarketi Apteek (Таллиннское ш., 30b), Soldino Apteek (ул. Мыйза, 5), Narva Südameapteek (Кангеласте пр., 24-1).

По сведениям департамента, есть также один аптечный филиал, имеющий хорошие шансы продолжить свою деятельность, поскольку частично принадлежит провизору. Ему нужно лишь преобразоваться в основную аптеку. Итак, 5 аптек вместо 18? А как же доступность лекарств, которая, как уверяют реформаторы, пострадать не должна?

Катри Ээспере говорит, что Министерство соцдел настроено на более существенные результаты: «Мы верим, что аптечные услуги будут доступны для всех жителей Нарвы, потому что в Нарве есть аптеки, которые уже сейчас отвечают всем требованиям, а остальные еще успеют их выполнить».

По заверению членов Объединения аптек Эстонии, подобные утверждения необоснованно оптимистичные. «Ни один анализ или прогноз не показывает, сколько и когда откроется новых аптек, и откуда для этого возьмутся финансовые средства. К тому же экономическая логика подводит к тому, что полная реализация реформы приведет к изменению цен на лекарства в сторону повышения, поскольку у раздробленного аптечного рынка отсутствует масштабный эффект, позволяющий сэкономить на административных расходах», - предупреждает руководитель Объединения аптек Эстонии Тимо Данилов.

Кроме этого, говорит он, если эти аптеки подвергнутся принудительному отчуждению или закрытию, государство — а точнее, налогоплательщики — должны будут компенсировать предпринимателям обоснованную цену.

Мы связались с руководителем наиболее широко представленной в Нарве аптечной сети - BENU, которой принадлежат здесь 3 основные аптеки и 3 филиала, при этом 4 аптеки на правах партнерских отношений используют торговый знак Benu.

Кайди Кельт, исполнительный руководитель аптечной сети BENU:

- Если законодательство не изменится, то Benu Apteek Eesti OÜ должно закрыть 1 апреля 79 аптек. В Нарве закрытие угрожает шести аптекам Benu. Нарва и Ида-Вирумаа в целом ощутят на себе аптечную реформу особенно сильно. В Ида-Вирумаа при вступлении в силу изменений Закона о лекарствах всего закроется 17 аптек, что означает закрытие в Кохтла-Ярве почти половины имеющихся аптек. В Нарве из 22 аптек должна закрыться почти треть. Для клиентов ситуация особенно сложной станет в районе Кренгольма, где останется только одна аптека.

Государство идет ва-банк

По словам Тимо Данилова, бездействие Министерства социальных дел в течение последних пяти лет привело к тому, что в оставшиеся шесть месяцев более никто не может сотворить чуда. «Но министерство по-прежнему высказывает непонятно чем обоснованную надежду, что в последнюю минуту появятся новые предприниматели, которые умеют, хотят и у которых достаточно финансовых возможностей», - сказал Данилов.

По мнению Данилова, ошибочность попыток в массовом порядке сделать из провизоров предпринимателей, брать на себя бизнес-риски и вместо своей работы заниматься менеджментом, подтверждает опыт семейных врачей. Они уже протестуют: не хватает сил и желания заниматься этим.

В то же время Минсоцдел призывает провизоров быть более активными и стоит на своем: возможности попробовать себя в новом качестве имеются.

Катри Ээспере:

- На домашней странице Департамента лекарственных средств есть руководство для тех, кто хочет стать владельцем аптеки (на эстонском языке): http://ravimiamet.ee/apteegiomanikuks-saamise-juhend?group=6, мы советуем с ним ознакомиться. Для того, чтобы стать владельцем предприятия или начать бизнес, провизор может обратиться в банк и обсудить конкретный план и возможные варианты. Также можно использовать, например, стартовый кредит Kredex или кредитную гарантию.

- Эстонская палата провизоров предлагает юридические и деловые консультации провизорам, которые заинтересованы в управлении аптекой, и готова выступать при необходимости в качестве нейтральной стороны для посредничества в предложениях по продаже для провизоров, – агитирует и председатель Эстонской палаты провизоров Карин Аламаа-Аас.

В то же время, по информации err.ee, крупные сети, являющиеся владельцами более половины эстонских аптек, по состоянию на начало сентября не продали ни одну из своих аптек, утверждая, что у провизоров нет ни денег, ни интереса.

В этой ситуации нельзя не предположить, что оптовые продавцы очень надеются, что аптечная реформа провалится, и все останется по-прежнему. Что еще может дать надежду на благополучное окончание реформы для них? Что аптеки перейдут провизорам чисто формально, а торговцы препаратами так и останутся реальными их владельцами. Ведь чтобы продать собственность по цене вложений за нее, кроме стараний сегодня нужен и счастливый случай.

Действительно на пользу делу и здоровью?

По мнению Карин Аламаа-Аас, только за пределами деловых интересов фармацевтических оптовиков провизор сможет сосредоточиться на потребностях пациента и тесно сотрудничать, например, с семейными врачами. А что думают о расширении независимости и ответственности провизоров сами семейные врачи?

Семейный врач из Нарвы Наталья Сычинская призналась, что не особенно следит за ходом аптечной реформы и не видит большой разницы между тем, каким аптечное дело было при главенстве оптовых продавцов и каким будет, если этим займутся независимые провизоры. Трудность, с которой столкнулась она, — это то, что в аптеках зачастую отсутствует лекарство, которое доктор прописывает больному. И то, что сегодня провизоры зачастую дают покупателю «добрые советы», больше похожие на отсебятину. «Но решатся ли эти проблемы по окончании реформы, я не уверена», - размышляет она.

Надо сказать, что в ходе своего телефонного знакомства с руководителями местных аптек мы узнали, что в городе есть и такая категория, как структурное подразделение больницы. Его представляет только одно заведение — при ЦУ «Нарва Хайгла». Заведующая аптекой Елена Пекарева сказала нам, что на их работе и статусе реформа никоим образом не отразится. Она заметила, что многого по ситуации в Нарве и самой реформе может не знать, но в целом ее приветствует: некую зависимость других аптек от продавцов лекарств она замечала.

Конечно, в городе, где тема массовых сокращений постоянно витает в воздухе, мы не могли не задаться вопросом: не маячит ли у нас впереди новое? Причем, с легкой руки Министерства социальных дел. Ответ на этот вопрос хотела бы знать и наша собеседница Татьяна, отдавшая нарвской фармацевтике несколько десятков лет. Сейчас же сотрудница аптеки сети BENU находится в постоянной тревоге: ясно, что изменения уже буквально стоят за углом, но чем это обернется для сотрудников данной конкретной аптеки — полный туман.

- В настоящее время мы не видим причин, по которым аптекари должны остаться без рабочего места. Спрос на аптекарей очень высок, так как в Эстонии работает относительно много аптек, - говорит Катри Ээспере. И заверяет нас, что «Министерство социальных дел и Департамент лекарственных средств приложат все усилия для того, чтобы обеспечить своевременное соблюдение требований действующих в Нарве аптек».





Наша справка: В середине декабря 2018 года парламент перенес срок закрытия аптечных филиалов до вступления в силу реформы аптечной системы с 9 июня 2019 года на 1 апреля 2020 года.

Татьяна Завьялова